Nura el Kahtani: Suudi Arabistan'da sosyal medya paylaşımları nedeniyle bir kadına 45 yıl hapis cezası verildi

22 dakika önce

David Gritten BBC News

Kaynak, AFP

Suudi Arabistan'daki insan hakları grupları, bir kadının sosyal medya paylaşımları yüzünden 45 yıl hapse mahkum olduğunu bildiriyor.

Dawn adlı kampanya grubunun bildirdiğine göre, bir terörle mücadele özel mahkemesi Nura bin Said el Kahtani adlı kadını "interneti toplumsal dokuyu parçalamak için kullanmak" ve "sosyal medya yoluyla kamu düzenini ihlal etmek" ile suçlayarak mahkum etti.

El Kahtani'nin işlediği iddia edilen suçun ayrıntıları bilinmiyor ama Suudi liderleri eleştirdiği söyleniyor.

Bir başka Suudi kadın Twitter paylaşımları nedeniyle 9 Ağustos tarihinde 34 yıl hapse mahkum edilmişti.

Hak savunucusu ABD merkezli Dawn grubunun Körfez bölgesi araştırma masasının başkanı Abdullah Alaud, BBC radyosunun Newshour adlı programının sorularını yanıtladı.

Alaud, Kahtani'nin davasını ancak, yargıdaki bir kaynağın kendilerine dosyayı sızdırmasıyla öğrendiklerini, konuyu hala soruşturduklarını anlattı.

"Dava dosyasındaki hiçbir belge bir yasa ihlali ya da suç faaliyetini tarif etmiyor. Yöneltilen suçlamalar gayet genel. Terörle mücadele yasalarını ve siber suçlarla mücadele yasasını gerekçe gösteriyorlar. Bunlar da hükümete çok hafif de olsa bir eleştiri getiren her şeyi suç sayıyor."

Ülkede çok sayıda başka kadın aktivistin de geçen yıl içerisinde sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındığı haber verilmişti.

Abdullah Alaud bu kadınlara da uzun hapis cezaları verilebileceğinden endişe ettiğini söylüyor.

"Suudi hükümeti Batı'ya insan haklarını umursamadığı konusunda güçlü bir sinyal gönderiyor" diyen Alaud, ABD Başkanı Joe Biden'in Veliaht Prens Muhammed bin Salman ile geçen ay Cidde'de gerçekleştirdiği ve çok tartışma yaratan buluşma ile "gerici saldırılar arasındaki noktaları birleştirmemenin imkansız olduğunu" söylüyor.

ABD Başkanı Biden daha önce Suudi Arabistan'ı insan hakları siciliyle ilgili hesap vermeye mecbur etmeyi vaadetmişti.

İngiltere merkezli bir hak savunucusu grup olan ALQST da el Kahtani'ye verilen cezayla ilgili endişelerini bildirdi ve cezanın sadece atılan tweet'lere dayandığını söyledi.

Grubun açıklamasında "Tam da korktuğumuz gibi Suudi Arabistan'da insan haklarında kaygı verici bir gerilemeye tanık oluyoruz" denildi.

Suudi Düşünce Suçu Mahkumları adlı hesap da Twitter'dan el Kahtani'ye verilen cezayı doğruladı fakat Suudi yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.

Ağustos ayının başlarında Selma el Şebab adında, İngiltere'deki Leeds Üniversitesinde doktora öğrencisi olan bir Suudi kadın 34 yıl hapis cezasına mahkum olmuştu.

Bu o zamana kadar barışçı bir muhalife verilen en yüksek cezaydı.

2021 yılının Ocak ayında ülkesine tatile gittiğinde tutuklanan el Şebab daha sonra "kamu düzenini bozmak isteyenlere malzeme sunmak" ve "sahte ve taraflı söylentiler yayınlamak" suçlamalarıyla mahkum edilmişti.