Kanada nüfusu, ülkeye gelen göçmenlerin etkisiyle rekor seviyede arttı

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Quebec kentindeki sınırdan giriş yapan bir sığınmacı

37 dakika önce

Kanada nüfusu, tarihinde ilk kez bir milyondan fazla artarak 2022'de rekor artış kaydetti.

Ülke nüfusu 1 Ocak 2022’deki 39 milyon 566 bin 248’den 1 Ocak 2023’te 39 milyon 566 bin 248’e yükseldi.

Yüzde 2.7’lik nüfus artışı, 1957’den bu yana kaydedilen en yüksek artış oranı olarak gerçekleşti.

Nüfus artış oranı içindeki yüzde 96’lık kısmı, ülkenin kabul ettiği göçmenler oluşturuyor.

Kanada İstatistik Kurumu, artışın bir nedeninin, çalışan sıkıntısını gidermek için hükümetin göçmen alımına yönelmesi olduğunu açıkladı.

Kuzey Amerika ülkesi, Ukrayna savaşından, Afganistan’daki insani krizden ve Türkiye merkezli depremden etkilenen göçmenleri de kabul ettiğini açıklıyor.

Kanada 2025 yılına kadar 500 bin göçmeni kabul etme planını duyurmuştu

Başbakan Justin Trudeau, ülkeye göçmen ilgisini artırarak yaşlanan nüfusa karşı çözüm üretmeyi amaçlıyor.

Ülke 2022’de 437 bin göçmeni kabul etti.

Çok geniş topraklara sahip olan ülke, eğer bu nüfus artış hızında devam ederse, 26 yıl içinde nüfusunu ikiye katlayabilir.

Bugün Kanada vatandaşlarının dörtte biri başka bir ülkeden göç edenlerden oluşuyor. Bu, G7 ülkeleri arasındaki en yüksek oran.