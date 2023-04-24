UBS'e satılan Credit Suisse'ten ilk çeyrekte 69 milyar dolarlık çıkış olduğu kaydedildi

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Yazan, Peter Hoskins & Daniel Thomas

Unvan, İş Dünyası Muhabirleri

18 dakika önce

UBS'e satışının yakın zamanda tamamlanması beklenen Credit Suisse Bankası'ndan yılın ilk çeyreğinde 69 milyar dolarlık çıkış olduğu açıklandı. Bu, bankanın açıklanacak son mali sonuçları oldu.

Credit Suisse tarafından yapılan açıklamaya göre, Mart ayı sonunda İsviçre bankasının önde gelen varlık yönetimi biriminin yönettiği varlık tutarında geçtiğimiz yıl aynı döneme kıyasla yüzde 29 düşüş yaşandı.

Mart ayında ABD'deki Silikon Vadisi Bankası ve Signature Bank'in iflasını takiben piyasalarda yaşanan çalkalanmanın ardından Credit Suisse hisseleri rekor seviyede düşmüş, bankanın müşterileri parasını çekmeye başlamıştı.

İsviçre'de yetkililer, Credit Suisse için bir kurtarma paketi oluşturdu ve banka yine İsviçre merkezli UBS tarafından satın alındı.

Credit Suisse geçtiğimiz yıllarda zarar ediyordu ve para aklama dahil çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalmıştı.

Şirket 2022 yılında, 2008 küresel mali krizinden bu yana en büyük kaybı yaşadı ve 2024'e kadar kara geçmesi beklenmiyordu.

Bağımsız banka analisti Frances Coppola bankanın ilk çeyrek sonuçlarını BBC'nin Today programında değerlendirdi.

Coppola, Credit Suisse'ten 2022'nin son üç ayında milyarlarca frank çıkış yaşandığını belirterek bu çeyrekte bu seviyede bir çıkışın yaşanmasının beklendiğini ve ne kadar büyük olursa olsun bankaların bunun ardından ayakta kalmayacağını ekledi.

Silikon Bankası'nın ve Signature Bank'in iflasının ardından dünya çapında banka hisselerinde keskin bir düşüş yaşandı, yatırımcılar halihazırda sıkıntılar yaşayan Credit Suisse'ten parasını hızla çekti.

O dönemden beri diğer bankalarla ilgili endişeler dağıldı ancak Coppola'ya göre bankalar hala zorluklarla karşı karşıya gelebilirler.

Öte yandan İsviçreli savcılar ülkenin ikinci en büyük bankası Credit Suisse'in ani satın alımıyla ilgili bir soruşturma açtı.

Satış anlaşması hem vergi verenleri hem de iki bankanın hissedarlarını rahatsız etti. Bazıları İsviçre'nin finans merkezi olarak küresel itibarının zarar gördüğünü söyledi.