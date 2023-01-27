Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, ülkenin İran'ın başkenti Tahran'daki Büyükelçilik binasına silahlı saldırı düzenlendiğini ve koruma müdürünün öldürüldüğünü duyurdu.
Açıklamaya göre saldırı Tahran saatiyle 08:30'da gerçekleşti. Kalaşnikof tüfekli saldırgan, kontrol noktasını aşıp, koruma müdürünü öldürdü.
Olayda saldırıyı önlemeye çalışa büyükelçiliğin iki güvenlik görevlisinin de yaralandığı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Bakanlık, saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve olayla ilgili ayrıntıların açıklanacağını bildirdi.
Tahran Polisi, bir zanlının gözaltına alındığını ve saldırının nedeninin araştırıldığını açıkladı.
Tasnim Haber Ajansı da, Tahran Emniyet Müdürüne dayandırdığı haberinde, zanlının elçiliğe yanındaki iki küçük çocukla birlikte gittiğini ve saldırının "kişisel nedenlerle" düzenlenmiş olabileceğini belirtti.