Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Olayda saldırıyı önlemeye çalışa büyükelçiliğin iki güvenlik görevlisinin de yaralandığı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.