B﻿illie Eilish: Gözler önünde büyümek yıpratıcı bir deneyimdi

18 dakika önce

Megha Mohan ve Yousef Eldin

BBC 100 Kadın

Fotoğraf altı yazısı, B﻿illie Eilish

BBC'nin dünyada yaptıklarıyla ilham kaynağı olan ve etki yaratan kadınlara dikkat çekmek amacıyla hazırladığı "100 Kadın Projesi"ne bu yıl Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Billie Eilish de dahil edildi.

21. yüzyılda doğup Oscar ödülü kazanan ilk kişi olan Eilish, BBC ile yaptığı röportaj sırasında gözler önünde büyümenin "yıpratıcı bir deneyim" olduğunu ve sık sık "sahtekarlık sendromu" yaşadığını paylaştı.

Eilish son yedi aydır toplamda dört kıtayı kapsayan bir turnenin son ayağında ve Avustralya'nın batısındaki Perth kentinde konser veriyor.

Ünlü şarkıcının t﻿ek bir konserine 15 bin kişi katılabiliyor.

Billie Eilish Pirate Baird O'Connell, Los Angeles'te doğup büyüdü.

Annesi ve babası oyuncu ve müzisyen olan Eilish, erkek kardeşi, gitarist, şarkıcı ve söz yazarı olan Finneas O'connell ile birlikte evde eğitildi ve dört yaşından itibaren şarkı yazmaya başladı.

2﻿015'te henüz 14 yaşında olan Eilish, Finneas tarafından bestelenen "Ocean Eyes" (Okyanus Gözler) adlı şarkıyı dans eğitmeni dinleyebilsin diye SoundCloud'a yükledi. Ertesi sabah uyandığında şarkıyı binlerce kişi dinlemişti.

Üzerinden çok fazla zaman geçmeden Eilish'e albüm anlaşması teklifi verilmişti.

Eilish, bu süreçte yetişkin adamlarla çok sayıda toplantıya katılmak zorunda olduğunu anımsıyor.

B﻿BC'ye bu günleri anlatan Eilish, "Geriye baktığımda bu günleri çoğunlukla güzel duygularla hatırlıyorum. Ama 17 yaşındaki ağabeyimle birlikte ve kendim daha 14 yaşındayken, genç bir kızla nasıl konuşulacağını bilmeyen insanlarla yüzlerce toplantıya katılmak gerçekten komikti" diyor.

A﻿lbüm anlaşmasının ardından Eilish hızla tanınmaya başlandı.

Ü﻿nlü şarkıcının şu anda Instagram'da 100 milyon, TikTok'da ise 60 milyon takipçisi var.

B﻿u tür platformların toksik olabildiğini söyleyen Eilish, kendisinin paylaşımlara konu olmasının güçlüklerinden de söz ediyor.

E﻿ilish, "Sürekli kendinin ve isminin paylaşıldığını gördüğünde kim olduğunu bilmek çok zor. 15 yaşımdayken insanlar benim kim olduğuma karar vermişti. Bundan sonra büyümek ve değişmek zordu. Bundan iki ay öncesine kadar söylediğim hiçbir şeye inanmıyorum artık" diyor.

'En çok erkeksi olduğumda kendimi güçlü hissediyorum'

1﻿4 yaşından itibaren dünyanın birçok yerinde tanınır hale gelen Eilish hızla medyada da görünür hale geldi.

Eilish, söylediği her sözün kendisinin iki katı yaşında olanlar tarafından analiz edildiğinin anlatıyor, artık ergenlik çağındaki düşüncelerini savunmakta zorlandığını söylüyor.

Eilish özellikle depresyon ve intihar düşünceleri ve deneyimleri hakkında söylediklerine yapılan yorumların zorluklarına dikkat çekiyor.

Sözlerinin yanı sıra şarkıcının giyimi de uzun zamandır mercek altında.

V﻿ogue dergisinin Haziran 2021 sayısında, 19 yaşındaki şarkıcıyı dizden yırtmaçlı cildi saran saten korse bir elbise giyerken görebiliyoruz.

Eilish'in bu imajı, daha önce onu sık sık giyerken gördüğümüz bol ve cinsiyetsiz kıyafetlerden oldukça radikal bir uzaklaşmaydı.

Şarkıcının bu fotoğrafı yalnızca internette değil, New York Times gazetesinde de tartışıldı.

Bazı takipçiler Eilish'in cinsiyet klişelerine meydan okumasından memnun olmadığını dile getirdi.

BBC'ye bu konu hakkındaki görüşlerini anlatan Eilish, kendisinin sadece bir versiyonunu sergileme ihtiyacı hissetmediğini söylüyor ama en çok "erkeksi" olduğunda kendisini güçlü hissettiğini belirtiyor.

E﻿ilish, "Ama kadınlıkta da güç bulabiliyorum. Aslında dengeyi bulmak önemli" diyor.

'H﻿ayatta güç sahibi olmak zor'

Birçok genç, Eilish'in şarkı sözleriyle kendi hayatları arasında bağlantı kurabildiğini anlatıyor.

Eilish, en sevdiği şarkısı olan "Your Power"da (Senin Gücün) güç dengelerini sorguladığını söylüyor.

Hayatında karşılaştığı insanlardan esinlenerek bu şarkıyı yazdığını söyleyen Eilish, başkaları üzerinde güçlü etkisi olan ve bu güçle mücadele edenleri incelediğini söylüyor.

"Genel olarak bu kadar güce sahip olmak gerçekten zor" diyen Eilish sözlerini şöyle sürdürüyor: