Türkiye'nin EURO 2024 rakipleri belli oldu

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Türkiye'nin A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde D Grubu'nda yer aldı. Milli takımın rakipleri Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya olacak. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nin kura çekimi, Almanya'nın Frankfurt kentindeki Festhalle Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kura çekiminde dördüncü torbada yer alan Türkiye, D Grubu'na düştü.

Milli takım, D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile karşı karşıya gelecek. Grup müsabakaları 23-25 Mart 2023'te başlayacak ve 19-21 Kasım 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla sona erecek.

Yapılan kura çekiminin ardından gruplar şöyle şekillendi:

A GRUBU: İspanya, İskoçya, Norveç, Gürcistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi

B GRUBU: Hollanda, Fransa, İrlanda Cumhuriyeti, Yunanistan, Cebelitarık

C GRUBU: İtalya, İngiltere, Ukrayna, Kuzey Makedonya, Malta

D GRUBU: Hırvatistan, Galler, Ermenistan, Türkiye, Letonya

E GRUBU: Polonya, Çekya, Arnavutluk, Faroe Adaları, Moldova

F GRUBU: Belçika, Avusturya, İsveç, Azerbaycan, Estonya

G GRUBU: Macaristan, Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan, Litvanya

H GRUBU: Danimarka, Finlandiya, Slovenya, Kazakistan, Kuzey İrlanda, San Marino

I GRUBU: İsviçre, İsrail, Romanya, Kosova, Belarus, Andorra

J GRUBU: Portekiz, Bosna-Hersek, İzlanda, Lüksemburg, Slovakya, Lihtenştayn

2024 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak olan Almanya, turnuvaya doğrudan katılacağı için eleme kuralarında yer almayacak. Ayrıca UEFA'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'ndan men ettiğini açıkladığı Rusya da elemelerde yer alamayacak.