Güney Kore sentetik esrar kaçakçılığı şüphesi ile ABD üssüne baskın yaptı

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4 saat önce

Güney Kore polisi, askeri posta yoluyla sentetik esrar kaçakçılığı yaptığı veya kullandığı iddia edilen 17 ABD askerini ve diğer beş kişiyi soruşturuyor.

Soruşturma, geçen Mayıs ayında iki Amerikan üssüne yapılan baskınlardan sonra başlatıldı. Baskın yapılan üslerden biri ABD’nin ülke dışındaki en büyük askeri üssü Kamp Humphrey olmuştu.

Dört ay süren soruşturma sonucu bir Filipinler ve bir Güney Kore vatandaşı tutuklandı. Savcılar 22 şüpheli hakkındaki iddiaları da inceliyor.

Soruşturma, Güney Kore Polisi’nin ABD Ordusu’nun inzibat biriminden aldığı bilgi üzerine başlatıldı

Güney Koreli detektif Cha Min-seok, bunun son yıllarda Amerikan askerlerinin dahil olduğu en büyük soruşturma olduğunu açıkladı.

Güney Kore Polisi ve ABD Ordusu Soruşturma Birimi tarafından yapılan ortak baskınlarda 22 şüphelide 77 gram sentetik esrar, elektronik sigaralarda kullanılan 4 kilodan fazla ‘karışık sıvı’ ve 22 zanlının evinde 12.850 dolar nakit para bulundu.

Sanıklar ABD Ordusunun posta hizmetini kullanarak sentetik esrar kaçakçılığı yapmak ile suçlanıyor.

Beşi asker, yedi zanlının uyuşturucu sattığı, 12’sinin kullandığı, üç zanlının da aracılık yaptığı düşünülüyor. Güney Kore Polisi BBC’ye yaptığı açıklamada, bir askerin eşi ve başka bir askerin nişanlısının da olaya karıştığını söyledi.

Zanlıların uyuşturucuyu Snapchat üzerinden iletişim kurarak üslere dağıttıkları iddia edildi.

Polise göre 17 asker şu anda başkent Seul’ün yaklaşık 48 km güneyinde bulunan Kamp Humphreys üssünde ve Seul’ün 40 km kuzeyindeki bir diğer üste görev yapıyor.

Güney Kore’deki ABD güçleri komutanlığı, soruşturmadan haberdar olduğunu söyledi. Açıklamada şu anda hiçbir askerin gözaltında tutulmadığı vurgulandı.

Sentetik esrarda, esrarın etken maddesi THC’ye benzeyen kimyasallar bulunuyor.

Esrarla benzer etkilere sahip olsa da, genellikle daha güçlü bir uyuşturucu. Akut psikoz, paranoyak sanrılar ve şiddetli ajitasyon gibi olumsuz etkilere sahip olduğu belirtiliyor.

Polis genellikle sıvı halde kullanıldığından, sentetik esrarı tespit etmenin zor olduğunu belirtiyor.