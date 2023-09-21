İtalyan spor yazarı, Milli Takım'ın yeni Teknik Direktörü Montella’yı anlattı: 'Montella ile Türkiye iyi bir kombinasyon'

Kaynak, Getty Images

21 Eylül 2023, 18:22 +03 Güncelleme 19 dakika önce

Övgü Pınar / Roma

A Milli Takım’ın teknik direktörlüğüne İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella’nın getirilmesi İtalya’da da yankı uyandırdı. Varılan anlaşma İtalya spor basınında ‘’Montella, Türkiye'yi Avrupa futbolunun seçkinleri arasına sokmak istiyor’’ gibi ifadelerle yer buldu.

Vincenzo Montella’nın Milli Takım Teknik Direktörlüğü’ne getirilmesini BBC Türkçe’ye değerlendiren La Gazzetta dello Sport yazarı Andrea Pugliese de, ‘’Montella bana göre çok iyi şeyler yapabilecek mükemmel bir teknik direktör. Hazırlıklı, kaliteli ve istekli’’ dedi.

Pugliese Türk milli takımı ile İtalyan çalıştırıcı arasındaki uyum beklentisi konusunda, ‘’Türkiye Avrupa'da ilk 8'e, 10'a girebilecek, Almanya, İspanya, Fransa gibi büyük takımların canını sıkabilecek bir milli takım. Çok güçlü oyuncuları ve arkasında kendisini büyük bir heyecanla zorlayan bir halkı olan bir takım. Bence Montella ile Türkiye iyi bir kombinasyon’’ diye konuştu.

Oyunculuk kariyerinde İtalya Milli Takımı’nda ve Roma, Sampdoria, Empoli, Genova gibi ekiplerde yer alan Montella, ardından da Roma, Catania, Sampdoria, Milan, Sevilla, Fiorentina ve son olarak Adana Demirspor’da teknik direktörlük yaptı.

49 yaşındaki Montella, İtalya’da forvet olarak oynarken gol attığında yaptığı kutlama jesti nedeniyle ‘’küçük uçak’’ (aereoplanino) takma adını almıştı.

'Hücum odaklı, golü seviyor'

La Gazzetta dello Sport yazarı Pugliese, Montella’nın güçlü ve zayıf yönlerini açıklarken, oyuncuyken olduğu gibi antrenör olarak da gol atmaya odaklanmasının altını çizdi:

‘’Topa sahip olmaya ve hücuma odaklanıyor. Bir kusuru varsa, belki maç sırasında ortaya çıkan durumları daha iyi yönetmeyi öğrenme ihtiyacı olabilir. Montella oyuncu ve forvet olarak nasılsa, antrenör olarak da biraz öyle. Golü seviyor, bu yüzden her zaman kendi yarı sahası yerine karşı tarafta oynamaya çalışıyor.’’

Montella’nın aktif futbolculuk geçmişi sayesinde oyuncularla empati kurabildiğini vurgulayan Pugliese, ‘’Oyuncuları iyi anlıyor ve kafalarına nasıl gireceğini biliyor. Bu sayede sorunları önleyebiliyor, ne zaman biraz daha sert ne zaman biraz daha yumuşak davranması gerektiğini biliyor’’ dedi.

Pugliese ayrıca, İtalya’da da oynayan Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral gibi milli takım oyuncularını yakından tanımasının da bir avantaj olacağını belirtti.

Montella’nın daha önce hiç milli takım teknik direktörlüğü yapmamış olması nedeniyle tecrübe sıkıntısı yaşanması ihtimali hakkında ise Pugliese şunları söyledi:

‘’Bence tecrübesi yeterli olacaktır. Vincenzo 12 yıldır antrenörlük yapıyor, yeterli tecrübeyi kazandı… Türkiye'de de Adana Demirspor’u Konferans Ligi'ne götürerek ve dolayısıyla onu Avrupa kupalarına taşıyarak çok iyi iş çıkardı.’’

Spor yazarı, Montella’nın yönetiminde ‘’Olağanüstü bir seyirci kitlesinin takip ettiği bir takım olan Türkiye'de, savunmaya değil gol atmaya yönelik iyi bir futbol görmenin keyfini çıkarabileceğinizi düşünüyorum’’ diye ekledi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Montella, Adana Demirspor'a kulüp tarihinin en büyük başarılarını yaşattı.

'Küçük Uçak’ın kanatlarında uçacaklar'

Vincenzo Montella’nın Türkiye’de milli takımın başına geçeceği haberi İtalya’da bugün birçok gazetede yer aldı.

Tuttosport gazetesi teknik direktörün takma adına atıfla, ‘’Küçük Uçak İstanbul'a indi’’ diye yazdı ve ‘’Vincenzo Montella son 2 yılda kendisini takdir etmeyi ve sevmeyi öğrenmiş bir ülkenin milli takımının başına geçiyor’’ dedi.

Gazete, ‘’Montella, Türkiye'nin Avrupa futbolunun seçkinleri arasına girmesine yardımcı olmak istiyor. Çalhanoğlu ve arkadaşları da Küçük Uçak’ın kanatlarında uçmaya hazır’’ diye ekledi.

Corriere dello Sport da Montella’nın Adana Demirspor'u tarihi bir başarıyla Konferans Ligi’ne taşıdığını vurguladı ve ‘’hedefi 2026 Dünya Kupası’’ dedi.

Corriere dello Sport ayrıca Montella’nın 6 Şubat depremleri sonrası yardım çalışmalarıyla ‘’Türklerin insani açıdan da kendisini takdir etmesini sağladığını’’ belirtti.

Vincenzo Montella 1 Eylül 2021'de teknik direktörlük görevine başladığı Adana Demirspor'da kulüp tarihinin en önemli başarılarına imza atmıştı.