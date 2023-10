TBMM yeni yasama yılına bombalı saldırı gölgesinde başladı, Erdoğan konuşmasında 'yeni anayasa' vurgusu yaptı

Kılıçdaroğlu, Davutoğlu, Karamollaoğlu locadan izledi

Erdoğan’dan “sistemi iyileştirme” mesajı

Anayasaların başarısının her siyasi partinin, her toplum kesiminin benimseyeceği, her bireyin kendini içinde bularak sahipleneceği kapsayıcı bir metin olmasıyla doğru orantılı olduğunu belirten Erdoğan, “Cumhur İttifakı partileri olarak grubu olsun olmasın tüm partileri, tüm milletvekillerini tüm toplumsal kesimleri bu konuda sözü ve teklifi olan herkesi yapıcı bir anlayışla yeni anayasa çağırımıza katılmaya davet ediyoruz” dedi.