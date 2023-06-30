'Tuz tanesinden küçük' mikroskobik el çantası 63 bin 750 dolara satıldı

Kaynak, MSCHF

10 dakika önce

ABD'de yapılan bir açık artırmada, mikroskobik bir el çantası 63 bin 750 dolara (yaklaşık 1 milyon 660 bin liraya) satıldı. "Tuz tanesinden küçük" olarak nitelendirilen çanta, alıcısının görebilmesi için dijital ekranlı bir mikroskopla birlikte satıldı.

657 x 222 x 700 mikrometre ölçülerindeki çanta, New York'ta Brooklyn merkezli sanat girişimcisi MSCHF tarafından üretildi.

Dijital Müzayede Evi Joopiter, çantayı 15 bin dolardan satışa sundu.

Çantayı bu fiyatın 4 katından fazla bir bedel ödeyerek alan kişinin kimliği açıklanmadı.

Parlak yeşil çanta, Fransız lüks çanta markası Louis Vuitton'un markasını simgeleyen LV harflerini taşıyor.

Kaynak, MSCHF

Louis Vuitton'ın OnTheGo adıyla satılan alışveriş çantasının tasarımına benzeyen ürün, fotopolimer reçineden iki foton polimerleşme ile bir çeşit üç boyutlu yazdırma yöntemi kullanılarak üretildi.

MSCHF, Louis Vuitton'dan izin almadığını açıkladı.

MSCHF Kreatif Direktörü Kevin Wiesner bu ay Amerikan New York Times gazetesine yaptığı açıklamada, "İzin değil af dileyin ekolündeniz" demişti.

Joopiter Müzayede Evi ise Louis Vuitton'un tasarımcılarından Pharell Williams tarafından kurulmuştu.

MSCHF; insan kanı içeren ayakkabılar, tabanlarında kutsal su bulunan spor ayakkabılar, pas sökücü ve yağlayıcı WD-40 spreyi gibi kokan kolonya ve dev kırmızı lastik çizmeler gibi tartışmalı tasarımlarıyla biliniyor.

Spor giyim devi Nike, tabanında kırmızı mürekkep ve bir damla gerçek insan kanı bulunan "Şeytan Ayakkabıları" adlı tartışmalı tasarım yüzünden 2021'de MSCHF'e dava açmış; marka ihlali yapıldığı ve tartışmalı ayakkabının tasarımı ile logosunun şirkete ait olduğu izlenimi verdiğini savunmuştu.