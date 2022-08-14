Polonya ve Almanya, Oder Nehri'ndeki toplu balık ölümlerini araştırıyor

48 dakika önce

James FitzGerald | BBC News

Kaynak, Reuters

Polonya ve Almanya sınırında akan Oder Nehri’nde toplu balık ölümleri gerçekleşiyor. İki ülke yetkilileri de balık ölümlerinin nedenini araştırıyor.

Geçtiğimiz aydan bu yana nehrin yüzlerce kilometrelik bölümünde binlerce balığın öldüğü görüldü.

Suya zehirli bir maddenin karıştığı düşünülüyor. Ancak testlere rağmen kimyasalın ne olduğu hala kesin olarak bulunabilmiş değil.

Alman hükümetinin çevre felaketi uyarıları üzerine insanlara nehirden uzak durmaları söylendi.

Ancak çevre aktivistleri her iki ülkedeki yetkilileri felakete hızla müdahale etmek ve insanları korumak üzere birlikte çalışmamakla suçluyor.

Alman yetkililer ise Polonyalı makamları ölümler hakkında kendilerine bilgi vermemekle suçluyor.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Cuma günü bazı çevre yetkililerini görevden aldı.

Morawiecki, sorunun başlangıçta "yerel" bir sorun olarak varsayıldığını ancak daha sonra “çok daha büyük” olduğunun fark edildiğini söyledi.

Nehrin iyileşmesi "yıllar" alabileceğini dile getiren Polonyalı başbakan, büyük miktarda kimyasal atığın nehir yatağına döküldüğünü öne sürdü.

Alman Çevre Bakanı Steffi Lemke olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma için çağrıda bulunurken, yetkililerin olayı çözmek adına " gayretle" çalıştığını söyledi.

Kaynak, EPA

Polonyalı balıkçıların ilk ihbarı 28 Temmuz’da yaptığı belirtiliyor. Bunun ardındansa tonlarca balık öldü.

Ancak Almanya'nın doğusundaki Brandenburg eyaletinden bir yetkili, test sonuçlarının suda artan oksijen seviyelerini gösterdiğini ve yabancı bir maddenin varlığına işaret ettiğini söyledi.

AFP haber ajansına göre Oder Nehri, 40 yerli balık türüne ev sahipliği yapan temiz bir nehir olarak kabul görüyor.

Almanya'nın doğusundaki Brandenburg eyaletinden bir yetkili ise test sonuçlarında suyun oksijen seviyelerini arttığını ve bunun da yabancı bir maddenin varlığına işaret ettiğini söyledi.

Polonyalı bir araştırma sitesi olan OKO.press'ten gazeteci Katarzyna Kojzar, nehirdeki durumundan kunduzların, kuşların ve ördeklerin de etkilendiğini söyledi.

BBC yayınına katılan Kojzar, nehrin cıva ile kirlendiğine dair işaretlerin endişe verici olduğunu söyledi.

Ancak ölümlere neden olan maddenin insanlar üzerinde bir etkisi olup olmadığı konusunda hala bir tespit olmadığını kaydetti: