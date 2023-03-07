İngiltere'de Manş Denizi'ni yasa dışı yollarla geçen göçmenlerin haklarını kısıtlayacak yasa görüşülüyor

Kaynak, PA Media

bir saat önce

İngiltere hükümeti, Manş Denizi'ni geçerek İngiltere'ye gelen göçmenlerin ülkeye girişini kısıtlayacak, sığınmacı başvurusu yapmalarını ve vatandaşlık almalarını engelleyecek yasa tasarısını bugün parlamentoya sundu.

İçişleri Bakanı Suella Braverman, ülkeye yasa dışı giriş yapan göçmenlerin gözaltına alınacağını ve hızla sınır dışı edileceğini söyledi.

Bu kişiler ancak kendi ülkelerine veya onları kabul etmek için bir anlaşma imzalayan Ruanda'ya gönderildiğinde sığınma talebinde bulunabilecek.

"Acilen" değişim gerektiğini söyleyen Braverman, "İnsanların güvenli ülkelerden İngiltere'ye gelmeleri ve sınır dışı edilmekten kaçınmak için iltica yasalarımızı kötüye kullanmaları tamamen adaletsizdir" dedi ve şöyle devam etti:

"Bu durmak zorunda. Yeni yasalar getirerek, İngiltere'ye geliş için tek yolun güvenli ve yasal yollar olduğunu kesinlikle açıklığa kavuşturuyorum. Buraya yasa dışı olarak gelirseniz, sığınma talebinde bulunamaz ve burada bir hayat kuramazsınız."

Öte yandan hükümet, ülkeye güvenli ve yasal yollarla giren mültecilerin sayısına ilişkin parlamento tarafından belirlenecek yıllık bir üst sınır getirmeye hazırlanıyor.

Tasarı, ülkeye yasa dışı yollarla giren kişilerin tahliye edilinceye kadarki ilk 28 gün içinde kefalet veya yargı denetimi olmaksızın gözaltına alınmasının önünü açıyor.

İngiltere halkının artık "yeter" dediğini öne süren Braverman, söz konusu yasanın uluslararası hukuka ve özellikle İnsan Hakları Yasası ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)'ne uygun olduğunu söyledi.

Braverman, İngiltere'deki göç sorunun daha geniş küresel bir göç krizinin parçası olduğunu aktardı.

Muhalefet ve insan hakları savunucuları ne diyor?

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi Lideri Keir Starmer, tasarıyı "uygulanamaz" olarak nitelendiriyor.

Starmer, ülkeye girişlerle başa çıkmanın tek yolunun "buna öncülük eden suç çetelerini çökertmek" olduğunu söylüyor.

Parlamentoda Suella Braverman'dan sonra konuşma yapan İşçi Partisi'nin İçişleri Sözcüsü Yvette Cooper, ülkenin göç sisteminin işlemediğini ve hükümetin kendini tekrarladığını söyledi.

Cooper, "İnsanların hayatını tehlikeye atan ve sınır güvenliğini baltalayan tekne geçişlerini durdurmak için ciddi önlemlere ihtiyacımız var. Bu tasarı bir çözüm değil, İngiltere daha iyisini hak ediyor" dedi.

İngiltere'de insan kaçakçılarının yaşadığını ve neredeyse hiçbiri hakkında soruşturma başlatılmadığını söyleyen Cooper, göçmen otellerinde kaybolan yüzlerce çocuğun da bulunamadığını belirtti.

İşçi Partisi Milletvekili Diane Abbott ise İçişleri Bakanı Suella Braverman'ı yeniden düşünmeye davet etti.

Kendisini de bir göçmen çocuğu olarak tanımayan Abbott, göçmenlerin "suçlu ve tecavüzcü olarak karalanmasından üzüntü duyduğunu" söyledi.

Uluslararası Af Örgütü Mülteci ve Göçmen Hakları Direktörü Steve Valdez-Symonds şu açıklamayı yaptı:

"Bu planda adil, insani ve hatta pratikte uygulanabilir hiçbir şey yok ve bakanların kendi başarısızlıkları için günah keçisi olarak seçtikleri insanların haklarını kaldırmaya çalıştıklarını görmek açıkçası endişe verici."

İngiliz yardım kuruluşu Oxfam'in Politika ve Savunuculuk Başkanı Katy Chakrabortty ise, İngiltere hükümetinin göçmenler için "daha fazla zulüm ve sefalete" yol açacağını söyledi.

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Kabul edilirse ne olur?

Geçen yıl 45 binden fazla insan Manş Denizi yoluyla İngiltere'ye giriş yaptı.

Bu sayı 2018'de yaklaşık 300'dü.

Yasa yürürlüğe girerse İçişleri Bakanlığı, ülkeye yasa dışı yollarla gelenleri sınır dışı etme görevini üstlenecek.

Bu kişilerin sığınma talebinde bulunmaları neredeyse imkansız hale gelecek.

18 yaşından küçükler ve ciddi sağlık sorunları olanlar için çeşitli muafiyetler olacak.

Kabul edilmesi halinde tasarının yasalaşmasının birkaç ay sürmesi bekleniyor.

Ancak geriye dönük cezalar uygulanabilecek.

Yasanın İngiltere'nin AİHM ve BM Mülteci Sözleşmesi'ne olan bağlılığını test etmesi bekleniyor.

Uzmanlar hükümetin, önerilen tedbirleri gerçeğe dönüştürmede bir dizi ciddi pratik engelle karşılaşacağını düşünüyor.