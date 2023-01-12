CHP'li Özgür Özel, İçişleri Bakanı Soylu'nun 'trol ordusu' olduğunu iddia etti, bakanlık yalanladı

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bir saat önce

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir "trol ordusu" olduğunu ve Emin Şen isimli müşavirin bu ordunun başında yer aldığını iddia etti. İçişleri Bakanlığı iddiaları reddetti ve Şen için "Bakanımızın uzun yıllardır sosyal medya danışmanlığını yürütmektedir" ifadesini kullandı.

Özel, bu "ordunun finansmanının Soylu'nun Bakan olduğu dönemlerde İçişleri Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bazı belediyeler tarafından" yapıldığını ileri sürdü.

Bakanlık web sitesinden aldığı bilgilere dayanarak Emin Şen'in İçişleri Bakanlığı Müşaviri olduğunu söyleyen Özel, Süleyman Soylu'nun AKP'de Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olduğu dönemde Şen'i "il il dolaştırıp sosyal medya eğitimi adı altında trollük dersleri verdirdiği kişi" olarak niteledi.

Özel'in açıklamaları devam ettiği sırada İçişleri Bakanlığı, Emin Şen'in Bakanlık ile bağlantısını reddeden bir açıklama yaptı. Açıklamada, "CHP milletvekili Özgür Özel’in ismini zikrettiği Emin Şen; devlet memuru olmayıp, bakan müşaviri görevi de bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Emin Şen'in "yasadışı bir şekilde" iki özel şirketin kurucusu ve yöneticisi olduğunu söyleyen Özel, bu şirketlerden ilkinin Native Teknoloji ve diğerinin SM360 olarak bilindiğini aktardı.

Özel, şirketlerin ihaleler yoluyla "buzdağının görünür kısmında 23 milyon TL'lik" iş aldıklarını belirtti ve bu gelirin söz konusu "trol ordusunu" yönetmek için harcandığını iddia etti.

Özel'in iddiasına göre, Ebabil Harekatı adı verilen ve Telegram mesajlaşma uygulamasında 25 kişilik kapalı bir grup tarafından örgütlenen oluşum sosyal medyada "8 bin kişilik bir trol ordusundan" oluşuyor. Bu troller, Telegram grubunda belirlenen hesapları hedefliyor ya da bunlarla ilgili hedefli mesajları yayıyor.

Özel, Süleyman Soylu'nun "trol ordusunun" "İBB Kandil kadrosu" mesajları paylaştığını, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında videolarla karalama kampanyası yürüttüğünü ve Canan Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabının kapatılmasında pay sahibi olduğunu iddia etti.

Özel, Emniyet ve Jandarma genel müdürlüklerinin resmi Twitter hesaplarında ortak paylaşılan mesajları örnek göstererek, "Eminimsi'nin cep telefonunda kaç tane hesap var bilinmez ama Jandarma Genel Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün tweetlerini aynı telefondan atacak yetki var. Süleyman Soylu için oluşturulmuş trol ordusunun komutanı polisi ve jandarmayı Soylu'ya kalkan ediyor. Eminimsi'nin arka cebinde geziyor bu hesaplar... hacklense ne olur?" diye sordu.

İçişleri Bakanlığı: Bakanlığın sayfasında geçmişten kalan bilgi güncellendi

İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in iddialarına yanıt verildi.

Yanıtta Özel'in açıklamalarında adı geçen "Emin Şen'in Bakanlık Müşaviri ya da 657'ye tabi bir devlet memuru olmadığı ve bakanlık ile bağlı kuruşların sosyal medya hesaplarının ilgili birimlerini Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliklerinin yönettiği" savunuldu.

Emin Şen için de " Bakanımızın çok uzun yıllar sosyal medya danışmanlığını yürütmektedir" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada Özel'in iddiaları da "kamuoyunun gündemini meşgul eden hezeyan dolu açıklamalar" diye tanımlandı. Bakanlığın internet sayfasında da "geçmişten kalan bir bilginin güncellendiği" belirtildi.

Özel: 'Panik halindeki açıklamalar'

Özgür Özel, iddialarına karşı İçişleri Bakanlığı ve Emin Şen tarafından yapılan açıklamalara sosyal medya hesabından yanıt verdi.