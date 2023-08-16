İngiltere, 2023 Dünya Kupası finalinde İspanya’nın rakibi oldu

19 dakika önce

Yeni Zelanda ile Avustralya’nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nın ilk yarı final mücadelesinde İspanya, İsveç’i 2-1’lik skorla geçmişti.

İspanya’yı 81’inci dakikada Salma Paralluelo ile öne geçirse de İsveç yedi dakika sonra Rebecka Blomqvist ile beraberliği yakalamıştı.