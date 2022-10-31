'Dezenformasyonla mücadele' yasası ne getiriyor? Neden tartışılıyor?

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AKP ve MHP’nin “dezenformasyonla mücadele” gerekçesiyle hazırladığı, muhalefetin ve basın meslek örgütlerinin “sansür yasası” olarak nitelendirdiği Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin yasa teklifi, 14 Ekim günü TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Muhalefetin, yasa metninden çıkarılması veya öngörülen cezanın indirilmesi, sanıkların tutuksuz yargılanması yönündeki uzlaşma çağrılarına karşın, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçunu” düzenleyen 29’uncu madde, değişiklik yapılmaksızın geçti.

Buna göre, “halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse” 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilecek. BBC Türkçe konuyu gazeteci M. Serdar Kuzuluoğlu, Avukat Ali Gül, Youtuber Orkundk ve geçtiğimiz sene yaptığı bir retweet sebebiyle yargılanan bir kişi ile görüştü. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş konuyla ilgili sorularımızı yazılı olarak cevaplamayı kabul etti. Video, haber: Ege Tatlıcı Grafik: Selim Büyükgüner