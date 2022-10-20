T﻿rump kendisini tecavüzle suçlayan Jean Carroll'ın açtığı hakaret davasında yeminli ifade verdi

Kaynak, WP via Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Yazar E Jean Carroll Donald Trump'la ilgili iddialarını ilk kez 2019 yılında kaleme aldığı bir makalede ayrıntılarıyla dile getirmişti

20 Ekim 2022, 13:11 +03 Güncelleme 18 dakika önce

Eski A﻿BD Başkanı Donald Trump, kendisini tecavüzle suçlayan gazete yazarı Jean Carroll'ın açtığı hakaret ve karalama davasında yeminli ifade verdi.

Carroll, Trump'un kendisine 1990'ların ortalarında New York'daki lüks bir mağazanın soyunma odasında saldırdığını ileri sürmüş, T﻿rump ise yalancılıkla suçladığı Carroll'a kendisine aleyhinde hakaret davası açması çağrısı yapmıştı.

Carroll'u temsil eden K﻿aplan Hecker & Fink hukuk bürosunun sözcüsü "Donald Trump'ın ifadesini bugün alabilmiş olmaktan, müvekkilimiz adına memnuniyet duyuyoruz" dedi. Ama daha fazla ayrıntı veremeyeceklerini söyledi.

T﻿rump'ın avukatı Alina Habba da bir açıklama yaptı ve "Başından beri söylediğimiz gibi, müvekkilimiz bugün gerçekleri açıklamaktan memnuniyet duymuştur. Bu dava Donald Trump'a karşı girişilmiş cadı avı listesindeki bir çok diğerleri gibi siyasi bir dalavereden ibarettir" dedi.

T﻿rump'ın sorguda ne söylediği, bizzat mı yoksa internet üzerinden mi soruları yanıtladığı bilinmiyor. CNN, eski başkanın soruları Florida'daki Mar-a-Lago konutundan yanıtladığını bildirdi.

Davanın ilk duruşması 6 Şubat 2023 günü yapılacak.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Cinsel saldırının Trump'ın Marla Maples ile evli olduğu 90'lı yıllarda yaşandığı iddia ediliyor

Elle dergisinde uzun yıllar okurlara tavsiyeler köşesi yazan Jean C﻿arroll , 2019 yılında New York dergisinde yayımlanan makalesinde Trump'a 1995 veya 1996 yılında Bergdorf Goodman mağazalarında tesadüfen rastladığını yazmıştı.

Trump'a mağazada hediye seçiminde yardımcı olduğunu kaydeden Carroll, bir ara soyunma odasına girdiklerini ve Trump'ın kendisine tecavüz ettiğini söylemişti. O yıllarda Carroll 52, Trump 50 yaşındaydı.

C﻿arroll, saldırıyı iki arkadaşına anlattığını söylüyor. Bunlardan biri polise gitmesini tavsiye etmiş diğeri ise susmasını öğütlemiş ve "Unut bunu! 200 avukatı var. Seni gömer" demiş.

T﻿rump ise iddiaları derhal redderek Carroll'ı, yazdığı kitabı satabilmek için yalanlar uydurmakla suçlamıştı.

C﻿arroll da bunun üzerine daha başkan olduğu sırada, kendisine "yalancı" diyerek itibarıyla oynadığını söyleyerek, Trump'a karşı hakaret ve karalama suçlamasıyla dava açtı.

T﻿rump'ın avukatları bir süredir eski başkanın ifade vermesini geciktirmek için uğraşıyordu fakat Manhattan'daki federal mahkemenin yargıcı erteleme taleplerini reddetti ve ifade alındı.

C﻿arroll'ın avukatları geçen ay, müvekkillerinin, yetişkin cinsel saldırı mağdurlarına, zaman aşımına uğramış bile olsa dava açmak için bir fırsat tanıyan yeni bir yasaya dayanarak, Trump'a bu kez tecavüz suçlamasıyla ikinci bir dava daha açmaya hazırlandığını açıklamışlardı.

C﻿arroll'ın bu dava için 24 Kasım günü başvuracağı bildirildi.

T﻿rump hakkında devam eden davalar arasında Eylül ayında New Yorklu savcıların, hesaplarda sahtecilik iddiasıyla yaptıkları başvuru da var.