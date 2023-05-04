Kral Charles'ın taç giyme töreninde, monarşi karşıtı gruplar 'yeni kanun çerçevesinde' protesto yapabilecek

Kaynak, PA Media Fotoğraf altı yazısı, Monarşi karşıtlarının bir protestosu

bir saat önce

İngiltere’nin başkenti Londra’da yapılacak olan taç giyme töreni esnasında, monarşi karşıtı grupların protestolarına izin verileceği açıklandı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Tom Tugendhat’tan BBC’ye yaptığı açıklamada, bu grupların “Birleşik “Krallık’taki herkes gibi” protesto hakları olduğunu söyledi.

Tugendhat, “Özgür olmadıkları tek şey, diğerlerini (kutlama hakkını) engellemek” dedi.

Pazar günü yapılacak ve güne yayılacak törenler Londra polisi için de tarihi bir gün anlamına geliyor.

Bu güvenlik operasyonu, Londra polisinin tarihindeki en büyük polis görevi olacak.

Cumhuriyet adındaki monarşi karşıtı grup, İngiltere genelinde protesto hazırlığı yapıyor.

Grup, Londra’da, Trafalgar Meydanı’nda bir protesto için kent polisi ile görüşme yaptı. Bu meydan aynı zamanda geçit töreninin de rotasında yer alıyor.

Grubun protesto hakkı olduğu açıklansa da, Çarşamba günü kabul edilen yeni Kamu Düzeni Yasası, bu anlamda sınırları yeniden belirledi.

Buna göre, otoyolları ve tren yolları dahil ulusal altyapıyı hedef alan eylemler 12 aya kadar hapisle cezalandırılabilecek. Kendini bir yere zincirlemek 6 ay ceza kapsamına alındı.

Monarşi karşıtı gruba da “ciddi bir karmaşa” yaratacak eylemlerin, nasıl yasaklandığı gönderilen mektuplarla tarif edildi.

Republic isimli grup ise, bu mektuplar sonrası İngiltere İçişleri Bakanlığı’nı “sindirme amaçlı” mesaj yayınlamakla eleştirdi.

Grup, geçit töreni rotasındaki meydandaki 1. Charles heykeli çevresinde 2 bine yakın kişiyi toplamayı umuyor.

Republic destekçileri, “Benim Kralım değil” ifadeleri yer alan pankartlar açmayı planlıyor.

Kaynak, Reuters

'Polislik görevini polis yapsın'

İçişleri Bakanlığı’nı eleştiren organizasyon komitesi lideri Graham Smith, Londra polisinin gösterilerinin yasal olduğunu onayladığını söyledi.

Smith bu nedenle Bakanlık mektuplarının ‘sindirme’ amacı taşıdığını savundu ve “Polislik yapmak polisin görevidir” dedi.

Başbakanlık Ofisi’nden de gösteri hakkının temel haklar arasında olduğunu vurgulayan bir açıklama yapıldı.

Başbakan Rishi Sunak’ın, taç giyme törenini “ulusal birliğin sağlandığı bir an” olarak görmeyi umduğu da kaydedildi.

Londra polisi, Pazar günü Londra’da 12 bine yakın polisin görev yapacağını açıkladı.