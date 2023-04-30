İzmir’in Narlıdere ilçesindeki yangında kundaklama ihtimali soruşturuluyor

Kaynak, DHA

30 Nisan 2023, 11:03 +03 Güncelleme 35 dakika önce

İzmir’in Narlıdere ilçesinde lüks sitede çıkan yangın ile ilgili olarak olay yeri inceleme ekipleri dün kundaklama ihtimaline karşı sitede çalışma başlattı.

27 Nisan Perşembe günü çıkan yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle 8 saatte kontrol altına alınmıştı.

DHA'nın haberine göre gece saatlerinde 4 blok ve 168 daireden oluşan lüks sitenin 3'üncü bloğunda çıkan yangının nedenleri araştırılıyor.

Sitede oturanlar, kendi imkanlarıyla dışarı çıkmış, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilmişti.

İtfaiye ekiplerine, toplumsal müdahale araçları ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de destek vermişti.

Gece saatlerinde söndürme helikopterleri yangına havadan müdahale etti.

Zaman zaman patlamaların da yaşandığı lüks sitedeki yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu sekiz saat sonra, Cuma sabah saat 06.00 sıralarında diğer bloklara sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangında 6 kişi dumandan etkilendi, 1 kişi ise ayağından yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ambulanslarda ayakta tedavi edildi.