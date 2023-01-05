Buz Devri'nden kalma 20 bin yıllık mağara çizimlerinin sırrı çözüldü

Kaynak, DURHAM UNIVERSITY/PA Fotoğraf altı yazısı, Ben Bacon

30 dakika önce

Londra'da mobilya tamircisi Ben Bacon 20 bin yıllık işaretleri analiz ederek Buz Devri'nde neden mağaralara çizim yapıldığını anlaşılmasını sağladı.

Mağaralara çizilmiş geyik, balık gibi hayvan resimleri Avrupa genelinde çok yaygın.

Arkeologlar nokta ve işaretlerin anlamlarını çözememişti. Bacon ise onları deşifre etmeyi başardı.

Erken dönem Avrupalıların hayvanların çiftleşme dönemini işaretlediği düşünülüyor.

Bacon, avcı-toplayıcıların ne dediğinin ilk kez anlaşılabiliyor olmasını "gerçeküstü" olarak tanımlıyor.

Kaynak, HENRI BREULI/DURHAM UNIVERSITY/PA WIRE Fotoğraf altı yazısı, Noktalar 23 bin yıl önce Buz Devri'nde yaşayan avcı-toplayıcıların hayatta kalmasını sağladı.

Bacon internette ve Britanya'nın en büyük kütüphanesi olan British Library'de saatlerce araştırma yaptı. Çok sayıda veri bulabildiğine şaşırmakla birlikte tekrar eden çizimleri incelemeye başladı.

Bazı resimlerde "Y" işareti olduğunu fark etti. Bunun "doğum" sembolü olabileceğini düşündü.

Kaynak, NEANDERTHAL MUSEUM, METTMANN/DURHAM UNIVERSITY/PA

Araştırması ilerleyince arkadaşlarını ve uzman akademisyenleri işe dahil etti.

Onlar da her ne kadar "sokaktan bir insan" olsa da Bacon'a araştırmalarına devam etme konusunda cesaret verdiler.

Bacon, Durham Üniversitesi'nden iki profesör ve University College London'dan bir profesörün dahil olduğu bir ekiple beraber çalışmaya başladı.

Şu an yaşayan hayvanların doğum döngüleri incelendi. Mağara resimlerindeki nokta sayısının, ay takvimine göre hayvanların çiftleşme dönemine işaret ettiği ortaya çıktı.

Kaynak, BERENGUER, M/DURHAM UNIVERSITY/PA WIRE

Ekibin bulguları Cambridge Arkeoloji Dergisi'nde yayımlandı.

Durham Üniversitesi'nden Prof. Paul Pettitt, kendisiyle iletişime geçen Bacon'ın "bu işi ciddiye almasından dolayı" mutlu olduğunu söylüyor.

Pettitt, "Sonuçlar gösteriyor ki, Buz Devri avcı-toplayıcıları sistemsel takvimi kullanan ve önemli ekolojik bilgileri oraya işaretleyen ilk insanlardı" diyor ve ekliyor:

"Fransa'daki Lascaux'da ve İspanya'daki Altamira'daki mağaralardaki sanatı miras bırakan insanların aynı zamanda erken dönem zaman kaydını da miras bıraktığını söyleyebiliriz ki bu daha sonra bizler için genel geçer bir hal aldı."