İngiltere'de hayat pahalılığı: Milyonlarca kişi ek işlerde çalışmaya başladı

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İngiltere’de yeni bir araştırma milyonlarca kişinin hayat pahalılığıyla başa çıkabilmek için ikinci işlerde çalışmaya başladığına işaret ediyor.

Royal London adlı sigorta şirketinin Ağustos sonunda dört bin kişiyle yaptığı araştırma, çalışan nüfusun yüzde 16’sının bir ya da daha fazla ek işte çalıştığını gösteriyor. Bu, 5,2 milyon kişinin ek iş yapması anlamına geliyor.

Araştırmaya göre halihazırda tek işte çalışanların yüzde 36’sı da (Yaklaşık 10 milyon kişi) ikinci bir işte çalışmayı planlıyor.

Şirketin araştırmasında ulaştığı bu oranların Ulusal İstatistik Dairesi’nin (ONS) verilerinden çok yüksek olması dikkat çekti.

ONS’ye göre ülkede ek işte çalışanların sayısı 1,2 milyon. Bununla birlikte ONS verileri son iki yılda ek iş yapanların oranının arttığını gösteriyor.

Royal London’ın araştırması ayrıca tam zamanlı işlerde çalışanların yüzde 28’inin haftada 48 saat çalıştığına işaret ediyor.

Araştırmaya katılanların yaklaşık beşte biri de haftalık mesailerinin 56 saate kadar çıktığını söyledi.

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İngiltere’de Ağustos itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 9,9.

Gıda ve enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle ülkede hayat pahalılığı son 40 yılın en yüksek seviyesinde. Birçok sektörde maaş artışları enflasyon oranının altında kaldı.

‘Görülmedik derecede zor bir kış geliyor’

Şirket uzmanlarından Sara Pennells, “Birçok ailenin altı aydan beri; hayat pahalılığın başladığı dönemden beri harcamalarını kıstığını biliyoruz. Ama faturalar kabarmaya devam ediyor. Birçok kişi çalışabildikleri kadar çalışmasına rağmen iki yakasını bir araya getiremiyor. İnanılmaz derecede zor bir kış görebiliriz” dedi.

Hükümet, iki yıl süreyle gaz ve elektrik fiyatlarındaki artışa sınırlama getirmişti.