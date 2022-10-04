U﻿krayna ordusu Rusya'nın ilhak ettiği Herson'a doğru ilerliyor

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39 dakika önce

U﻿krayna ordusunun, Rus işgali altındaki Herson kentinin kuzeydoğusunda Dinyeper Nehri çevresindeki Rus mevzilerini aştığı bildiriliyor.

U﻿krayna ordusunun ilerleyişi bölgedeki Rus askeri yetkililerce de doğrulandı ve "Ukrayna ordusuna çok yoğun savunma ateşi açıyoruz" denildi.

H﻿erson'da Rusların atadığı bölgesel lider Vladimir Saldo, Ukrayna ordusunun yaklaşık 30 km ilerleyerek, Dudchany kenti yakınlarına geldiklerini belirtti.

R﻿us SAvunma Bakanlığı sözcüsü Igor Konashenkov da Ukrayna'nın bölgede tank sayısı olarak üstün olduğunu ekledi.

Herson Ukrayna'nın güneyinde, Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'ın kuzeyinde bulunuyor.

U﻿krayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy "Birkaç bölgede kurtardığımız yerler oldu, birçok yerde şiddetli savaş sürüyor" açıklamasını yaptı. Ancak Zelenskiy bu bölgelerin isimlerini açıklamadı.

R﻿euters Ukrayna ordusunun, Dinyeper Nehri'nin batısında bulunan yaklaşık 25 bin Rus askerinin ikmal hattını hedeflediğini yazdı.

H﻿erson'un kuzeybatısında, Ruslar için hayati önemdeki Antonivsky Köprüsü'nün de Ukrayna ordusunca büyük oranda yıkıldığı belirtiliyor.

Ukrayna L﻿uhansk'ta da ilerliyor

D﻿oğuda da Rusya işgali altındaki Luhansk'ta bazı bölgelerde Ukrayna askerlerinin ilerleme kaydettiği belirtiliyor. Bölgeden gelen haberler Ukrayna ordusunun Kremenna ve Svatove kentlerine doğru ilerlediğini gösteriyor.

C﻿umartesi günü de Ukrayna ordusu Lyman kentini kuşatmış, ardından Rusya askerlerini buradan çektiğini açıklamıştı. Luhansk sınırında bulunan Lyman, Rusların bölgedeki lojistik merkezleriydi.

R﻿usya, geçen hafta Ukrayna'da işgal ettiği Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk bölgelerini resmen ilhak ettiğini açıklamıştı.

A﻿ncak Ukrayna'da askeri anlamda zorlanan Rusya, yine geçen hafta bu nedenle seferberlik ilan etmişti.