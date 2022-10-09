Sahibinden ayrı düşen köpeğin 7,5 kilometrelik dönüş yolu kameralara takıldı

Kaynak, Bristol Müzesi

19 dakika önce

İngiltere’nin Bristol kentinde sahibinden ayrı düşen bir köpek, 7,5 kilometrelik mesafedeki evine dönmeyi başardı.

'Harika yavru' olarak anılan köpek, dönüş yolculuğu sırasında kentin önemli noktalarından geçerken güvenlik kameralarına takıldı.

Dahası genç köpek, sahibi Libby Bowles’tan 20 dakika önce eve dönmeyi de başardı.

Bowles, köpeğini bulamadığı dakikalarda bir yerel Facebook grubunda kayıp ilanı paylaşmıştı.

Köpeğinin kayıp olduğunu anladığı anda "midesine yumruk yemiş gibi hissettiğini" söyleyen Libby Bowles, bu sırada Facebook mesajları almaya başladı.

Pip isimli köpeği gören Bristol sakinleri, sosyal medyaya mesaj bırakmaya başladı.

47 yaşındaki kadın, sonunda eve ulaştığında ise köpeği ile karşılaştı.

P﻿ip'in maceraları kitap olabilir

Libby Bowles kent sakinlerini gülümseten olay ile ilgili “Pip her zaman ormanlık alanda sincapların peşinde düşerdi. Gözden kaybolsa da boynundaki çan sayesinde onu duyabilirdim” dedi.

Bowles sosyal medyadan gelen mesajlar için de “müthiş bir birliktelik hissi” dedi.

Endişeli dakikalar geçiren Bowles, o anlarda Pip’in kavşaklardan ve çok şeritli yollardan geçtiğini düşündükçe “içinin kıyıldığını” söyledi.

Harika Pip olarak anılan köpeğin Bristol’da ünlü bir karakter olduğu kaydediliyor.

Kaynak, Libby Bowles Fotoğraf altı yazısı, P﻿ip'in evde bir fotoğrafı

Bisikletin selesine oturarak şehri dolaşan yetenekli köpek, tanıyanların ilgisini topluyor.

Podenco cinsi bir tavşan avcısı bu tazı türü, “görünmez köpek” olarak da anılıyor.

Bowles bu hayvanı 2019’da İspanya’dan sahiplendi.