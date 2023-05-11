İsrail'in hava saldırısında İslami Cihat komutanı öldü

Kaynak, Reuters

bir saat önce

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki bir apartmanı hedef aldığı hava saldırısında İslami Cihat örgütünün üst düzey bir komutanı ve bir başka kişi daha öldü.

Gece saatlerinde düzenlenen saldırıda bir savaş uçağı, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’ta bulunan bir apartmanın beşinci katını hedef aldı.

Çarşamba günü de Gazze Şeridi’nden İsrail’e 460’tan fazla roket fırlatıldı.

İsrail Ordusu, son dokuz aydır yaşanan en şiddetli çatışmada Gazze’deki 130’dan fazla hedefin vurulduğunu duyurdu.

Filistinli kaynaklar, bu hafta boyunca yaşanan çatışmalar da üçü İslami Cihat komutanı en az 24 Filistinli’nin öldüğünü belirtti.

İslami Cihat’ın askeri kanadı, örgütün roket biriminin başı Ali Hasan Ebu Gali’nin öldüğünü teyit etti.

Gazze’de Hamas’tan sonra en büyük ikinci örgüt olan İslami Cihat, öldürülen Filistinlilerin intikamının alınacağını duyurdu.

İsrail Ordusu da Gali’nin ve Gazze’deki diğer iki İslami Cihat üyesinin hedef alındığını doğruladı.

Kaynak, Reuters

Açıklamada Gali’nin İslami Cihat’taki önemli bir isim ve İsrail’e yönelik son günlerdeki roket saldırılarından sorumlu olduğu iddia edildi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail’in saldırılarının sona ermeyeceğini belirtti.

Gezen Ağustom ayında İsrail ve İslami Cihat arasında yaşanan çatışmalarda Gazze’de 49 Filistinli ölmüştü.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria’da da İsrail Ordusu’nun yaptığı baskınlar nedeniyle durum gergin.