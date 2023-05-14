Deprem bölgesinde oy kullanma işlemi devam ediyor

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, Malatya'da konteynerlerde oy kullanmak için sıra bekleyen depremzede seçmenler

10 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi devam ediyor. Sandıklar 17.00'de kapanacak. Yüksek Seçim Kurumu, deprem bölgesindeki 11 ilde seçmen sayısını 8 milyon 993 bin 349 olarak açıklamıştı.

Türkiye genelinde ise 192 bine yakın sandıkta toplam 60 milyon 697 bin 845 seçmen bulunuyor.

Deprem bölgesinde oy verme işlemi konteynerlerde ve bazı köy meydanlarında gerçekleştiriliyor. Deprem bölgesinde yer alan ve yıkılan okul binaları yerine seçmenler, sağlam olduğu belgelenen okullarda oy kullanıyor.

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Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, Depremden sonra göç etmek zorunda kalan ve oy kullanmak için Hatay'a döenen bazı depremzedeler yakınlarıyla duygusal anlar yaşadı

Deprem nedeniyle göç alan kentlerin otogarlarında deprem bölgesine oy verme işlemi için gitmek isteyen çok sayıda seçmen bir gün öncesinden yoğunluk oluşturmaya başlamıştı.

Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre deprem bölgesindeki 11 ilden 7’sinde seçmen sayısında artış, 4’ünde ise azalma görüldü.

Malatya, Maraş, Hatay ve Adıyaman'da seçmen sayısı azalırken, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Kilis, Osmaniye, Adana, Elazığ'da artış kaydedildi.

YSK Başkanı Ahmet Yener, deprem bölgesinden diğer illere kaydını aldıran seçmen sayısının yaklaşık 133 bin olduğunu açıklamıştı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Antakya

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün yaptığı açıklamada, deprem bölgesinde 1158 alanda seçim konteyneri kurulduğunu belirtti.

Ülke genelinde 601 bin güvenlik personelinin görev yaptığını belirten Soylu, deprem bölgesiyle ilgili oy kullanmada herhangi bir sorun olmadığını söyledi; "Sabah itibarıyla seçim konteynerleri içinde oy verme işlemi sorunsuz devam etmektedir" dedi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Antakya