Döviz sıkışıklığının sebebi nedir ve nelere yol açabilir?
Türkiye ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimine giderken dolar/TL kuru 20’nin üzerine çıkarak rekor kırdı.
Seçimin ardından yeni ekonomi yönetiminin nasıl bir politika izleyeceği bilinmiyor, bu da dövize talebi artırıyor.
Diğer yandan son dönemde piyasada döviz ve nakit sıkışıklığı yaşanıyor.
Peki bu nakit sıkışıklığının nedeni nedir ve bu durum nelere yol açabilir?
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından piyasalar ile dolar/TL kurunu neler bekliyor?
Video - haber: Efe Öç, Esra Yalçınalp, Özge Özdemir