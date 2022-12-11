Dünya Kupası'ndan elenen İngiltere milli takımı yurda dönüyor: 'Bunu atlatmak biraz zaman alacak'

Kaynak, PA Media Fotoğraf altı yazısı, Harry Maguire

bir saat önce

İngiltere Milli Futbol Takımı, Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa karşısında aldığı mağlubiyetin ardından yurda geri dönüyor.

84. dakikada kaçırdığı penaltıyla 2-2’lik beraberlik fırsatını tepen kaptan Harry Kane, mağlubiyetin kendilerini bir sonraki mücadeleler için fiziksel ve mental olarak güçlendirmesini temenii etti.

Mağlubiyetin “tümüyle bir hayal kırıklığı yarattığını” belirten Tottenham forveti, sosyal medya hesabında şöyle yazdı:

“Her şeyimizle mücadele ettik. Sorumluluğunu üstlendiğim küçük detaylara kaldı maç. Gizleyecek bir şey yok, canımızı acıtıyor bu durum ve bunu atlatmak biraz zaman alacak. Ama bu da sporun bir parçası.”

Deneyimli oyuncu, “Şimdi mesele deneyimimizi bir sonraki mücadelelerde fiziksel ve zihinsel olarak daha güçlü olmak için kullanmak” dedi ve turnuva boyunca kendilerini destekleyen herkese teşekkür etti.

BBC Radio 5 canlı yayınında Kane’in kaçırdığı penaltıyı değerlendiren, İngiltere’nin ünlü eski forveti Alan Shearer, “Bu bir santraforun hayatıdır” dedi ve kaçan penaltının Kane'in hayatının geri kalanında peşini bırakmayacağını savundu.

Kaynak, PA Media Fotoğraf altı yazısı, Gareth Southgate

Kaynak, PA Media Fotoğraf altı yazısı, James Maddison ve Kyle Walker

İngiltere’nin savunma oyuncusu Harry Maguire, Kane’in sözlerini yineledi ve takımın hocası Gareth Southgate’ten takdirle bahsetti.

Southgate ise geleceği hakkında bir karar vermeden evvel takımdan ayrılmak konusunu "inceleyip değerlendireceğini" söyledi.

2016 yılından beri takımın başında olan Southgate’in Euro 2024 finallerine kadar sözleşmesi bulunuyor.

Soutghate yönetimindeki İngiltere, 2018 Dünya Kupası’nda yarı final ve Euro 2020’de de final oynadı.

Fransa mağlubiyetinin canını çok acıttığını belirten Maguire, hocası Southgate’e ve taraftarlara teşekkür etti. Ülkesini sevdiğini söyleyen deneyimli savunmacı, “Umarım sizi gururlandırmışızdır” dedi.

Turnuvada üç gol atma başarısı gösteren hücum oyuncusu Marcus Rashford, geçen birkaç haftanın duygusal açıdan gelgitli olduğunu belirterek, takımın her bir oyuncusunun ellerinden gelen her şeyi sahaya koyduğunu, çok yaklaştıklarını ama olmadığını belirtti.

Kaynak, PA Media Fotoğraf altı yazısı, Takımın genç yıldızlarından Jude Bellingham, otelden ayrılırken taraftarlara el salladı

West Ham United’lı orta saha oyuncusu Declan Rice ise, “Yetenek ne kadar büyükse amaç da o kadar büyüktür. Amaç ne kadar büyükse, ona ulaşma yolundaki acı da o kadar büyüktür” dedi ve şöyle devam etti:

“Bunların her biri, başarıya giden yolculuğun bir parçası. Herkese, verdikleri inanılmaz destek için çok teşekkürler. Kesinlikle her şeyimizi verdik.”

İngiltere Milli Takımı, Katar’da kaldıkları otelden Pazar günü öğleden sonra ayrıldı. Oyuncular, otelin önünde toplanan taraftarlara el salladı.

Federasyon CEO’su Mark Bullingham, çeyrek finaldeki mağlubiyetin takımı üzdüğünü söyledi:

“Gareth Southgate ve ekibi turnuva boyunca takımı son derece iyi hazırladılar. Oyuncular kupayı kazanmakta kararlıydı ve Harry Kane de takıma çok iyi bir liderlik ediyordu. Bu şahane genç takım, dün geceki hayal kırıklıklarına rağmen Katar’daki performanslarından ötürü kendileriyle gurur duymalılar.”