Çatışmaların sürdüğü Sudan'da hastanelerde kaos: 'Elektrik ve su yok, bazı hastalar tahliye ediliyor'

Kaynak, AFP

Yazan, Julien Hajj ve Lorna Hankin

Unvan, BBC Dünya Servisi

18 Nisan 2023, 14:20 +03 Güncelleme 33 dakika önce

Sudan'da Cumartesi günü başlayan çatışmalar sürerken, BBC'nin ulaştığı kaynaklara göre elektrik ve suyu kesilen hastanelerde tedavi gören hastalar zor durumda. Hastaların bir kısmı zor koşullarda mahsur kalırken, bir kısmı da tahliye ediliyor.

14 yaşındaki kızı Emel ile hastaneden tahliye edilen Fehim, "Sokakta öleceğiz sandım" diyor.

"Emel'in kafasındaki tümörün alınması için hayati bir ameliyat geçirmesi gerekiyordu" diyen Fehim, sözlerini şöyle sürdürüyor:

"Daha önce yapılan ameliyatlardan sonra sorunlar çıkmıştı. Fakat binaya isabet eden mermiler yüzünden sürekli oda değiştirmemiz gerekti. Sonunda zemin kata kadar geldik. Ama o aşamada artık hastaneden çıkıp kendimize güvenli bir yer bulmamızı söylediler."

Çatışmaların patlak verdiği Cumartesi gününden bu yana yaklaşık 100 kişi öldü.

Fotoğraf altı yazısı, BBC'ye gönderilen bir videoda, Sudan'daki bir hastanenin zemin katına sığınarak çatışmalardan korunmaya çalışan insanlar yiyecek hazırlarken görülüyor

Çatışmalar ülkeyi kontrol etmek isteyen iki kişi arasındaki iktidar mücadelesinin sonucu. Biri, ordunun baş komutanı ve ülkenin fiilen devlet başkanı pozisyonundaki kişi, diğeri ise anlaşmazlığa düştüğü yardımcısı ve güçlü milis grubu Hızlı Destek Kuvvetleri'nin komutanı.

Fehim, kızı Emel'i bombardıman altındaki sokaklarda taşıdığını anlatıyor.

Baba kız sonunda güvenli bir yer bulmayı başarmışlar. Fehim BBC'ye, Emil'in şimdi daha iyi olduğunu ve mümkün olursa iki hafta kadar sonra bir doktor görmek için yeniden hastaneye gitmeyi umduklarını anlattı.

Fehim ve Emel gibi bir kısım insan hastanelerden kaçarken, günlerdir ülkenin çeşitli hastanelerinde mahsur kalanlar da var.

Kaynak, Maxar Fotoğraf altı yazısı, 16 Nisan tarihli bir uydu görüntüsü Hartum'daki bir hastanenin yakınlarından dumanlar çıktığını gösteriyor

'Bombalar ve kurşunlar'

Hastane çalışanları ve gönüllüler BBC'ye, günlerdir "yiyecek ve içecek sıkıntısı yüzünden büyük bir psikolojik gerginlik yaşadıklarını, bir yandan da hastane binalarının yakınlarına hedef gözetmeden açılan ateşin yarattığı korkuyla baş etmeye çalıştıklarını" anlattı.

Yaralı bir akrabasını hastaneye götüren Eşref BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bomba ve kurşun sesleri geliyor" diyor ve ekliyor:

"Hastanenin durumu çok kritik. Elektrik ve su yok. Bu da hastaların hayatını tehlikeye sokuyor."

Üç gündür bir hastanede mahsur kalan bir doktorla da konuştuk. O da koşulların giderek kötüleştiğini doğruladı:

"Hastane üzerindeki baskı giderek büyüyor: Su ve elektrik kesintileri hastanede kalna hastaları çok tehlikeli bir durumda bırakıyor."

Doktor, hastaneye yiyecek yardımı geldiğini ama binaya bomba isabet ederse olacaklardan korktuğunu da ekledi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Hartum'dan dumanlar yükseliyor

BBC'ye konuşan doktor, "Şu anda ilgili mercilerle koordinasyon halinde hastaneyi tahliye etmeye uğraşıyorlar. Ama doğru dürüst bir tahliye planı olmaması kaygı verici çünkü hastane tehlikeli bir bölgede ve muhtemel saldırılara hedef olabilir" diyor.

Hastanelerde hasar var

Sudan'ın başkentindeki genel kurmal başkanlığına yakın olan hastaneler en fazla hasar görenler.

Bombardımanda El Şaab Hastanesi büyük zarar gördü ve bir ambulans sürücüsü ile üç diğer kişi yaralandı.

Hasar gören dört hastane daha var ve bazıları tamamen hizmet göremez duruma geldi. Polislere hizmet veren bir hastane tamamen tahliye edildi ve burayı şimdi Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünün devraldığı haberleri geldi.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan videolardan BBC tarafından otantikliği doğrulanan video kliplerinde, silah sesleri arasında tahliye edilen bir hastanenin görüntüleri de var. Bir başka klipte bir sağlık çalışanının, hastaları azalan oksijen stoku konusunda yatıştırmaya çalıştığı, geri planda bir hastanın yardım çığlıkları attığı görülüyor.

Doğrudan BBC'ye yollanan bir videoda ise bir hastanenin karanlık bodrumuna sığınmış bir grup kadının iftar için yemek hazırladıkları izlenebiliyor.

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi, acil bir çağrı yaparak sağlık kurumlarının korunmasını ve ambulanslara güvenli geçiş izni verilmesini istedi.

Sudanlı tabipler bombardımanların insan hakları hukukunu ihlal ettiğini söyleyerek uluslararası toplumu da yardıma çağırdı.