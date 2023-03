Oscarların sürpriz favorisi: Everything Everywhere All at Once

Caryn James

Tuhaf, absürt bir çoklu evren filmi nasıl oldu da bu kadar popüler oldu?

Kimse bunu beklemiyordu. Sıradan bir Çinli-Amerikalı kadının evrenler arası dolaştığı bu vahşi film, sürpriz bir ticari başarı sağladı. Oyuncuları Michelle Yeoh ve Ke Huy Quan'ın kariyerlerini başka bir noktaya taşıdı. Everything Everywhere All at Once, Oscarlarda en iyi film dalında favoriler arasında.

Bu, Daniel Kwan ve Daniel Scheinert'in yalnızca ikinci uzun metrajlı filmi. Ama şimdiden Amerika Yönetmenler Birliği'nden En İyi Yönetmen Ödülü'nü aldılar ve film, Ekran Oyuncuları Derneği ve Yapımcılar Birliği'nden en büyük ödülleri kazandı.

Bunun başlıca nedenlerinden biri, absürt yüzeyinin altında, Everything Everywhere All at Once'ın yılın en gerçekçi, duygusal açıdan en dokunaklı filmi olabilmesi.

Kwan, bir podcastte filmin gerçekçiliğine dikkat çekerek, "Herkes kendi dünyasında. Tüm karakterler birbirinin arkasından konuşuyor. Farklı diller konuşuyorlar. Her şey, zaten çoklu evrende yaşadığımızı herkese göstermek için bir fırsat" dedi.

Kwan'ın haklı olduğu bir nokta var. Filmin hızla değişen renk ve mekanları, insanların parmak yerine sosislerinin olduğu gibi farklı evrenler, hep bu kopuk, internetle yaşanan bugünün büyük boy versiyonları. Bunun altında daha derin, daha kolay ilişkilendirilebilir bir gerçekçilik, bir aile çatışması ve uzlaşma hikayesi var.

Yeoh'un muazzam bir sıcaklık ve zekayla canlandırdığı, evrenler arası geçişlerde şaşkına dönen kadın kahraman Evelyn'e her zaman bağlıyız. Bir evrenden diğerine atlasa bile, ki bu dövüş sanatları ustasından film yıldızına hatta küçük bir kayaya kadar pek çok farklı versiyona bürünmesi anlamına geliyor, çamaşırhane işleten orijinal Evelyn'i asla gözden kaçırmıyoruz. O eşi ve kızıyla tartışıyor, en büyük dertlerinden biri vergi denetiminden geçmeye çalışmak. Onun sabit, sağduyulu bakış açısı bizi filmin bütününe taşıyor.

İnsan kalbi, sanatsal tutku ve kısa dikkat süremizi yansıtan tarzın birleşimi olan ve TikTok döneminde, 20 milyon dolardan az bir maliyetle yapılan bu film şu ana kadar gişede 100 milyon doların üzerine çıktı. 11 Oscar adaylığı aldı. ticari filmleri de bağımsız duyarlılığı olan film düşkünlerini de birleştirdi.

Yıl boyu süren ödül yolculuğu da küçük, bağımsız bir tarzla başladı. Filmin prömiyeri Mart 2022'de South by Southwest'te yapıldı. Festivalin genç izleyicileri ve filmin tarzı mükemmel uyumluydu. Yorumlar ona sanatsal bir itibar kazandırdı, popülaritesi git gide arttı. Tek bir filmde herkes için bir şeyler vardı.

Bu hikayede izleyicilerin kendiyle özdeşleştirebileceği üç kuşak var. Tüm etnik kökenlerden göçmen ailelere hitap ediyor.

Princeton Üniversitesi’nde Prof. Anne Anlin Cheng bununla ilgili, Washington Post'ta "Göçmen olmak parçalanmış bir çoklu evrende yaşamaktır" diye yazdı.

Olay örgüsü tuhaf ama duygu gerçek

Filmin ilk sahnelerinde Evelyn, ailesinin sahibi olduğu çamaşırhanenin arkasındaki dairede yemek yapıyor, vergi makbuzlarını ayıklıyor ve müşterilerle ilgilenmek için ön tarafa koşuyor.

Eşi Waymond (Quan) şaşkın gözlerle onu takip ediyor. Elinde boşanma kağıtları da var. Kızları Joy (Stephanie Hsu), kız arkadaşıyla ziyarete geliyor ancak Evelyn kendi babasına kızının eşcinsel olduğunu söylemeye cesaret edemiyor.

Tüm telaş, tıpkı hayatın akışı gibi yoğun bir şekilde sürerken ilerleyen sahneler daha da hızlanıyor. Farklı evrenler devreye giriyor ve hepsinin kendi absürtlüğü var.

Evren sıçramaları sırasında, Evelyn yaşamı boyunca seçimlerini başka türlü yapsaydı hayatının nasıl değişeceğini görme fırsatı buluyor ve film varoluşsal soruları gündeme getiriyor. Olay örgüsü tuhaf olsa bile duygu gerçek.

Oyuncuların başarısı

Ekran dışında film, Oscar seçmenlerinin genellikle benimsediği gibi bir hikayeler evrenine sahip. Pek çok adaylığın yanı sıra En İyi Kadın Oyuncu dalında Michelle Yeoh ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Ke Huy Quan öne çıkıyor. Her ikisi için de Altın Küre ve SAG ödülleri dahil, filmin kampanyası, onların kişisel hikayeleriyle zenginleştirildi. Klasik 2000 dövüş sanatları filmi Crouching Tiger, Hidden Dragon'un yıldızı Yeoh, son zamanlarda Hollywood filmlerinde Crazy Rich Asians'taki kayınvalide de dahil olmak üzere daha küçük roller alıyordu. Ama aynı zamanda yıllarca çok değer görmedi. Başrol oyuncusu dalında Oscar'a aday gösterilen ilk Asyalı, tanınmasında önemli bir rol oynadı. Altın Küre kabul konuşmasında da buna parmak basan duygusal bir konuşma yaptı. Oscar seçmenleri dokunaklı konuşmalara bayılır.