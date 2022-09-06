Pakistan’da sel: Ülkenin en büyük gölü taşmak üzere

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Pakistan’ın en büyük gölü Mançar, taşarak çevresinde su baskınlarına yol açmak üzere

13 dakika önce

Pakistan’da yetkililer, ülkenin en büyük gölü olan Mançar’ın taşmasını engellemek için yaptıkları girişimlerin sonuçsuz kaldığını açıkladı.

Ülkenin güneydoğusunda, sellerden etkilenen Sind bölgesinde bulunan gölün seviyesi, sele yol açan rekor miktardaki muson yağmurlarıyla birlikte yükseldi.

Yetkililer gölün su seviyesini azaltmak için, yakınlarda oturan 100 bin kişi evlerinden tahliye edilmişti.

Gölün daha yoğun nüfuslu bölgelere doğru taşması riskini almak istemeyen yetkililer, 100 bin kişinin yaşadığı bir yöndeki göl duvarını yıkmıştı.

Fakat Pazartesi günü Reuters’a bilgi veren Sind Sulama Bakanlığı, su seviyesinin azalmadığını açıkladı.

Sind ülkenin gıdasının yarısını üretiyor.

Sellerden önce de gıda sıkıntısı yaşayan ve şimdiye kadarki seller nedeniyle açlık çekmesinden endişe edilen ülkede bu gölün taşması durumunda gıda üretimi korkulandan daha da fazla azalabilir.

Pakistan’daki seller 33 milyon kişinin hayatını etkiledi, 458’i çocuk 1.314 kişinin ölümüne yol açtı.

Selin maddi hasarının da 10 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.

Bu, Pakistan’ın son yıllarda yaşadığı en büyük iklim kaynaklı çevre felaketi oldu.

Ülkenin üçte birini sular altında bırakan sele bir yandan sıcaklık nedeniyle artan yağışlar, diğer yandan aynı nedenle eriyen buzulların neden olduğu düşünülüyor.

Birleşmiş Milletler, ülkedeki içme suyu sıkıntısı nedeniyle selde ölenden daha fazla çocuğun ölebileceği uyarısında bulundu.