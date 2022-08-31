Tayvan ordusu Çin İHA'larına uyarı ateşi açtı

35 dakika önce

Frances Mao BBC News

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Kinmen takımadaları Çin kıyılarından sadece bir kaç kilometre mesafede

Tayvan, Çin kıyılarına birkaç kilometre mesafedeki Kinmen takımadalarına yaklaşan İHA'lara ilk kez uyarı ateşi açtı, geri dönen bir İHA'ya ise hedef alınarak ateş açıldı.

Tayvan Savunma Bakanlığı uyarı ateşinden sonra üç İHA'nın Çin kıyılarına doğru uzaklaştığını söyledi.

Taipei yönetimi son haftalarda Çin İHA'larının anakaraya yakın adalarına çok yaklaştığından şikayet ediyordu.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin bu ayın başlarında Tayvan'a yaptığı ziyaretten bu yana Çin ile Tayvan arasındaki gerilim iyice yükseldi.

Çin, Pelosi'nin ziyaretini, Tayvan toprakları üzerindeki egemenlik iddiasına bir meydan okuma olarak değerlendirdi.

Pekin yönetimi, Pelosi'nin ziyaretine cevaben güç gösterisi niteliğinde büyük askeri tatbikatlar düzenledi. Bir hafta boyunca Çin savaş uçakları ve donanması Tayvan'ın kendisine ait olduğunu söylediği alanlara girdiler. Tayvan hükümeti bu tatbikatları "işgal hazırlığı" diye niteledi.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen Çin'in kendi mevzileri olarak tanımladığı bölgelerin yakınındaki İHA uçuşlarını bir tür "gri alan" savaş faaliyeti olarak tarif etti.

Kinmen takımadalarındaki Savunma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada Salı akşamı Çin'e birkaç kilometre mesafedeki Dadan, Erdan ve Şiyu adlı Kinmen adacıkları üzerinde üç sivil İHA görüldüğü kaydedildi.

Bunların üzerine Kinmen mevzilerinden önce uyarı ateşi açtığını sonra da tekrar dönen birine hedef alınarak ateş edildiği kaydedildi. İHA'ların daha sonra Çin'e doğru uzaklaştığı bildirildi.

Çin henüz bu açıklamalar hakkında yorum yapmadı.

Fakat Çin Dışişleri Bakanı Jao Lician hafta başında, Tayvan'dan gelen "İHA tacizi" şikayetlerini "Çin droneları Çin toprağı üzerinde uçuyor. Bunda şaşılacak ne olabilir" diyerek yanıtlamıştı.

Tayvan Dışişleri Bakanlığı bu açıklamaya öfkeyle tepki göstermiş ve "Davetsiz gelene hırsız denir" demişti.

Ağustos ayında, Tayvanlı askerlerin Çin dronelarını uzaklaştırmak için taş attıklarını gösteren video görüntüleri internette yaygın olarak paylaşılmıştı.

Bu görüntüler, Çin sosyal medyasında Tayvan askerlerini alaya alan paylaşımların yaygınlaşmasına yol açmıştı.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen adanın savunma kapasitesini güçlendireceğini vaadetmişti.

Geçen hafta Tayvan hükümeti savunmaya 19 milyar dolarlık rekor bir bütçe ayırılacağını açıkladı.

Çarşamba günü Tayvan ayrıca gelecekte Çin uçakları ve gemileri karasuları ve hava sahasına girecek olurlarsa karşı saldırıya geçmeye hazırlandığını da kaydetti.

Çin kendi öz yönetimine sahip Tayvan adasını kendi toprağı sayıyor ve ana kara ile icap ederse güç kullanılarak birleştirilmesi gerektiğini savunuyor.

23,5 milyon nüfuslu büyük bir ada olan Tayvan'ın hali hazırda ayrı bir anayasası ve seçimle işbaşına gelen bir hükümeti var ve silahlı kuvvetleri de 300 bin askerden oluşuyor.