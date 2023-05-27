Merve Dizdar, Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı

Kaynak, Getty Images

27 Mayıs 2023, 22:27 +03 Güncelleme bir dakika önce

76. Cannes Film Festivali’nde, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği "Kuru Otlar Üstüne" filmindeki performansıyla Merve Dizdar'a verildi.

Merve Dizdar, ödül konuşmasında filmdeki "Nuray" karakterine vurgu yaptı.

Karakteri tanımak için çok çalışmasına gerek kalmadığını belirten Dizdar, "Yaşadığım coğrafyada bir kadın olmak, Nuray'ın ve Nurayların duygusunu doğduğum günden beri ezbere bilmeyi gerektiriyor" dedi.

Dizdar'ın ödül konuşması şöyle:

"Filmde canlandırdığım Nuray karakteri inandığı şeyler ve varoluşu için mücadele veren ve bu uğurda bedeller ödemek zorudna bırakılmış bir kadın.

"Onu tanımak ve anlamak için uzun uzun çalışmak isterdim ama ne yazık ki yaşadığım coğrafrayada bir kadın olmak, Nuray'ın ve Nurayların duygusunu doğduğum günden beri ezbere bilmeyi gerektiriyor.

"Bu ödülü, Nuray ve onun gibi kadınların mücadelesine güç verebilmek için, kendisine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen, bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerim ve Türkiye'de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum."

"Kuru Otlar Üstüne", Türkiye'nin ücra bir köyünde zorunlu hizmetini bitiren ve başka bir öğretmen olan Nuray (Merve Dizdar) ile karşılaşana kadar hayata dair umudunu yitiren genç resim öğretmeni Samet'i (Deniz Celiloğlu) konu alıyor.

Nuri Bilge Ceylan, filmin erken yaşta ücra bölgelere gönderilen memur ve öğretmenlerin kişisel inançlarındaki kademeli düşüşü yansıtmasını istediğini söylemişti.

Merve Dizdar kimdir?

Merve Dizdar, 25 Haziran 1986 tarihinde İzmir'de doğdu.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk Bölümü'nden mezun olan Dizdar, Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yaptı.

Dizdar, tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başladı ve Craft Tiyatro'da devam etti.

İlk sinema deneyimini "Bir Ses Böler Geceyi" filminde Cem Davran ile yaşayan Dizdar; "Kavak Yelleri", "Geniş Aile", "Bir Yastıkta", "Doksanlar", "Çılgın Dershane Üniversite"de, "Beş Kardeş" ve "Masumlar Apartmanı" dizilerinde rol aldı.

Halen "Ömer" dizinde oynayan Dizdar ayrıca TRT ÇOCUK kanalında "Arkadaşım Bıdı" ve "23 Nisan Şenliğe Doğru" adlı çocuk programlarının sunuculuğunu üstlenmişti.

76. Cannes Film Festivali'nde ödül alanlar

Altın Palmiye: Anatomie d’Une Chute (Yönetmen: Justine Triet)

Jüri Büyük Ödülü: The Zone of Interest / (Yönetmen: Jonathan Glazer)

En İyi Yönetmen: Trần Anh Hùng / The Pot-au-Feu (La Passion de Dodin Bouffant)

Jüri Ödülü: Fallen Leaves (Yönetmen: Aki Kaurismäki)

En İyi Senaryo: Sakomoto / Monster (Yönetmen: Kore-Eda Hirokazu)

En İyi Kadın Oyuncu: Merve Dizdar (Kuru Otlar Üstüne/Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan)

En İyi Erkek Oyuncu: Koji Yakusho (Perfect Days/ Yönetmen: Wim Wenders)