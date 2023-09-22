Belçika medyasında Club Brugge-Beşiktaş maçı: 'Farklı kazanılacak maçta 1 puanı hediye ettik', 'Sinir bozucu beraberlik'

Kaynak, EPA

Yazan, Yusuf Özkan

Unvan, Lahey



53 dakika önce

UEFA Konferans Ligi’nde Beşiktaş D Grubu'ndaki ilk maçında Belçika'da Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı. Maçın büyük bölümü Club Brugge'ün üstünlüğüyle geçerken, Beşiktaş'a 1 puan kazandıran gol, 88. dakikada Cenk Tosun'dan geldi. Belçika medyası, maç sonrası haber ve yorumlarında, Club Brugge'ün hayal kırıklığı yaşadığına vurgu yaptı.

Beşiktaş ve Club Brugge, en son 2015 yılında UEFA Avrupa Ligi’nde karşı karşıya gelmişti. Belçika takımı evindeki ilk maçı 2-1, İstanbul’daki ikinci maçı da 3-1 kazanmıştı. Belçika medyasının beklentisi, Club Brugge’ün dün yine sahadan 3 puanla ayrılacağı yönündeydi.

Flaman kamu yayıncısı VRT, maça ilişkin gelişmeleri, “Çok yazık: Güçlü Club Brugge çalkantılı son dakikalarda galibiyeti kaçırdı” başlığıyla aktardı.

Ev sahibi takımın, galibiyeti fazlasıyla hak ettiği vurgulanan haberde, ”Hans Vanaken'in golünün ardından zafer geliyor gibi görünüyordu. Ancak Club Brugge, Casper Nielsen'in dramatik pası sayesinde çalkantılı son dakikalarda Beşiktaş'a karşı galibiyeti kaçırdı” denildi.

Club Brugge'ün ikinci yarı çok fazla gol pozisyonuna girdiğini vurgulayan VRT’nin yorumu şöyleydi:

“Club Brugge kolayca 5 gol bulabilirdi ancak son vuruşu yapamadı. 1-0’dan sonra skoru korumak zordu. Cenk Tosun, Nielsen'den gelen berbat bir pasın ardından bunu kanıtladı. Sonuç, Club Brugge için tam bir hayal kırıklığı.”

Fransızca kamu yayıncısı RTBF de, “Beşiktaş, Brugge karşısında son anda 1 puanı kaptı” başlığını kullandı.

Haberde, Club Brugge’ün sayısız şansı değerlendiremediğine işaret edildi; Vanaken'in golüyle “zor kısmın geçildiği” düşünülürken, Beşiktaş’ın son anda puanı kaptığı vurgulandı.

Kaynak, EPA

'Verimsiz Club Brugge, Nielsen’in hatası yüzünden galibiyeti kaçırdı'

Het Nieuwsblad gazetesi, “Club Brugge, en az 3 farkla kazanması gereken maçı acı bir beraberlikle noktaladı” yorumunu yaptı.

Gazete, Beşiktaş karşısında öne geçen Mavi Siyahlıların, Mert Günok’un kurtarışları ve Nielsen'in hatası nedeniyle beraberlikle yetinmek zorunda kaldığını vurguladı.

Beşiktaş’ın ikinci yarıdaki ilk ciddi şansını gole çevirdiğini kaydeden Het Nieuwsblad, bunu “Hak edilmemiş ve Club Brugge için son derece acı verici bir olay” diye değerlendirdi.

La Libre gazetesi, “Club Brugge için sinir bozucu beraberlik” başlıklı haberinde, 1 -1’lik sonuçla Beşiktaş ve Club Brugge’ün, 0-0 berabere kalan Bodo/Glimt ve Lugano ile puanlarını eşitlediğini yazdı.

HLN gazetesi de, “Olasılıksız: Verimsiz Brugge, Nielsen’in hatası yüzünden galibiyeti kaçırdı” başlığını kullandı.

Club Brugge'ün ilk yarım saatte, bu sezonun şu ana kadarki en iyi futbolunu oynadığı belirtilen haberde, önde yapılan iyi baskı ve oynanan iyi futbola rağmen istenen ikinci golün atılamadığı kaydedildi.

“Hak edilmiş golün ardından Club Brugge rahatlamıştı. Zafer garantilenmiş gibi göründüğünde hayal bile edilemeyecek şeyler oldu. 88. dakikada Nielsen'in hatası sonrası, Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun bir anda kendisini kaleciyle karşı karşıya buldu. İyi bir mücadelenin ardından Mavi Siyahlılar sahadan hüzünle ayrıldı.”

De Standaard’ın haberinde de, “Casper Nielsen son anda Brugge’ü galibiyetten etti” denildi.

Club Brugge’nün, Konferans Ligi’ne kötü bir başlangıç yaptığını belirten gazete,

“Mavi Siyahlılar, Beşiktaş'ın boynunu bükme fırsatını kaçırarak, başarısız oldu, hayal kırıklığı yarattı” yorumunda bulundu.

Le Soir gazetesi de maça ilişkin gelişmeleri, “Club Brugge, Beşiktaş ile puanları paylaşmak zorunda kaldı” başlığıyla aktardı.