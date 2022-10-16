Paola Egonu, 'ırkçı yorumlar' sebebiyle İtalya milli takımından ayrılmayı düşünüyor

22 dakika önce

Ö﻿vgü Pınar | Roma

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Bu sezon Vakıfbank’ta oynamaya başlayacak olan İtalyan voleybol yıldızı Paola Egonu, karşılaştığı ırkçı yorumlar nedeniyle İtalya Milli Takımı’ndan ayrılmayı düşündüğünü söyledi.

Dünya Voleybol Şampiyonası’nda dün ABD’yi yenerek 3. olan İtalya ekibinde oynayan Egonu, maç sonrası ağlayarak menajeriyle konuşurken görüntülendi.

Bir taraftarın çektiği anlaşılan videoda Egonu’nun menajeri Marco Raguzzoni’ye, "Anlayamazsın, anlayamazsın... Bu milli takımdaki son maçımdı. Bana neden İtalyan olduğumu sordular. Yoruldum" dediği duyuluyordu.

Bu video ve Egonu’nun milli takımdan ayrılacağı haberi hızla yayılırken spor ve siyaset dünyasından ırkçılık karşıtı mesajlarla sporcuya destek yağdı.

Fırsat Eşitliği ve Aile Bakanı Elena Bonetti sosyal medyada, "Sevgili Paola, buna ırkçılık denir, bunu yapanlara ırkçı denir ve çok can yakarlar. Ama yalnız değilsin, bu mücadele bizim" diye yazdı.

Eski başbakanlardan, 5 Yıldız Hareketi lideri Giuseppe Conte, "İtalya’nın gururu" diyerek Egonu’yla dayanışma mesajı verdi.

Merkez soldaki Demokratik Parti lideri Enrico Letta da Egonu’nun İtalyan bayrağı renklerinde bir kıyafetle görüldüğü çizimi paylaşarak voleybolcuya destek verdi.

"Irkçılığın gölgesi Egonu’yu ezdi"

Dünyanın en iyi voleybol oyuncuları arasında sayılan Paola Egonu’nun ırkçılık nedeniyle İtalya Milli Takımı’ndan ayrılmak istediği haberi bugünkü ulusal gazetelerin hemen hepsinin baş sayfalarında yer aldı.

Il Giornale gazetesi, "Irkçılığın gölgesi Egonu’yu ezdi" başlığını kullandı. Corriere dello Sport da sürmanşetten verdiği haberde Egonu’nun fotoğrafının yanına "İtalyan gururu" diye yazdı.

İtalya basını Egonu’ya ulaşarak bu konuda kararlı olup olmadığını da sordu. Kamu yayıncısı Rai’ye konuşan sporcu, "Şu anda bir molaya ihtiyacım var. Bugün sahada milli marşı dinlerken hissettiğim acı yüzünden ağladım. Aldığım mesajlar ve hakaretler canımı acıtıyor" dedi.

Egonu, söz konusu hakaretler ve ırkçı mesajların kimlerden geldiğini ise açıklamadı. Milli takımdan ayrılmakla ilgili nihai kararını gelecek Ocak ayında açıklayacağını da söyledi.

Menajeri Marco Raguzzoni ise "Bana söylediği şey, sanki birini öldürmüş gibi eleştirilmekten yorulduğuydu. Henüz 23 yaşında ve bir maçta hata yaptığında böyle eleştiriler almak ağır geliyor" dedi.

Raguzzoni, Egonu’nun İtalyan olup olmadığını sorgulayanların kim olduğunu bilmediğini de söyledi ve "Muhtemelen bazı taraftarlardır. Egonu İtalyan ve hâlâ bunu açıklamak zorunda kalmak onu yaralıyor" diye devam etti.

Paola Egonu, La Repubblica gazetesine verdiği söyleşide de şunları söyledi:

"Bana neden İtalyan olduğumu soranlar, neden onları bu formayla temsil etmem gerektiğini düşünmeme neden oluyor. Ben bu işe ruhumu ve kalbimi koyuyorum, kimseye saygısızlık etmiyorum. Bunlar canımı acıtıyor."

Yeni sezonda Vakıfbank’ta oynamak üzere Türkiye’ye gitmeye hazırlanan Egonu, bu konudaki bir soruyu yanıtlarken de İtalyan antrenör Giovanni Guidetti yönetiminde oynamak için sabırsızlandığını söyledi. "Yeni bir tecrübe olacak, nasıl olacağını göreceğiz" diyen Egonu, "Muhteşem bir antrenörden bir şeyler öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Heyecanlıyım" diye konuştu.

İtalya’da başta futbol olmak üzere spor dünyasında ırkçılık sorunu sıklıkla gündeme geliyor. Özellikle Afrika kökenli sporculara yönelik ırkçı hakaretlere karşı, spor ve siyaset dünyasından zaman zaman tepkiler ve bilinçlendirme kampanyaları gibi girişimler geliyor.

Futbol birinci ligi Serie A’daki tüm ekipler 3 yıl önce "ırkçılıkla ortak mücadele" amaçlı bir kampanya başlatarak ırkçı eylemlere karşı daha sıkı yasa ve kurallar getirilmesi için çalışma sözü vermişti.

Nijeryalı bir ailenin çocuğu olarak İtalya'da doğup büyüyen Paola Egonu da, karşılaştığı ırkçılık örnekleriyle ilgili geçmişte de açıklamalar yapmıştı.

Mediaset televizyonunda yayımlanan Le Iene programında geçen yıl bu konuda bir konuşma yapan Egonu, "İnsanların üzerine yapıştırdığı etiketlerden hoşlanmadığını" söylemişti: