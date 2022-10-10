Bir rapora göre Londra’da yaşayan Türk ve Kürt işçiler sömürüye maruz kalıyor

Fotoğraf altı yazısı, Taner Ölmez (sağda)

58 dakika önce

Londra’da göçmen işçilerin çalışma koşullarıyla ilgili hazırlanan bir rapora göre Türk ve Kürt işçiler, işçi haklarını bilmedikleri için sömürüye maruz kalıyor.

Mülteci ve İşçiler Kültürel Birliği’nin (RWCA) raporuna göre yüzlerce işçi düşük maaş aldıklarını, tatil ya da hastalık izni kullanamadıklarını aktardı.

Kürt bir işçi olan Taner Ölmez, İngiltere’ye üç yıl önce taşınmasından beri birçok iş değiştirdiğini, bir işte haftalık sadece 320 sterline altı gün ve günde 12 saat çalıştığını anlattı:

“Tatilde ödeme alabileceğimize dair bir bilgi yok, gelmeyince paramı da alamıyordum.”

Ölmez, Londra’da çok sayıda kişinin aynı durumda olduğunu vurguladı.

Rapor kapsamında görüşülen yüzlerce işçinin büyük bir çoğunluğu ek mesai ücreti almadan saatlerce fazladan çalıştıklarını, işyerinde zorbalıkla karşılaştıklarını belirtti.

“Çocuğum doğunca izin alamadım”

Kuruma konuşan bir işçi, iş bulmanın zor olmasından ötürü bu durumun bir kısırdöngüye dönüştüğünü aktardı: “Yıllık iznime çıktığımda param ödenmiyor. Çocuğumun doğduğunu söyledim, bunun için bile işten bir gün izin alamadım.”

İşçilerin üçte biri yasa dışı çalıştıklarını aktarırken RWCA bu durumun sömürüyü katladığını vurguladı.

RWCA’nın başında bulunan İbrahim Avcıl, Kürt ve Türk işçilerin bu kadar olağandışı koşullarda çalıştıklarını öğrenmekten ötürü şoke olduklarını dile getirdi: “Bunların İngiltere’de değil ancak bir üçüncü dünya ülkesinde olacağını düşünürsünüz, ancak öyle değil.”