BBC araştırması organize suç örgütlerinin bazı köpek ırklarına eziyetini ortaya çıkardı

Fotoğraf altı yazısı, BBC Panorama programının muhabiri Sam Poling, kimliğini gizleyerek köpekleri aşırı çoğaltan suç çetelerini takip etti.

36 dakika önce

BBC araştırması organize suç çetelerinin köpekleri aşırı çoğaltarak büyük kârlar elde etmeye yönelik olarak bazı türlere eziyetini ortaya çıkardı.

Amerikan Bully ırkı dahil buldoglar, derilerindeki kıvrımlar ya da büyüklük ve kaslılıkları gibi karakter özellikleri aşırı uçlara kadar zorlanarak yetiştiriliyorlar.

Aşırı çoğaltma olarak anılan bu pratikte hayvanlar belirli görünümler uğruna acı çekmeye zorlanıyor.

İngiltere ve Galler'de hayvan refahını destekleyen Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), suçluların bu köpekleri kara para aklamak ve genellikle hayvan refahı pahasına büyük meblağlar kazanmak için yetiştirip sattığı konusunda uyarıyor.

BBC Panorama programının muhabiri Sam Poling, kimliğini gizleyerek köpekleri bu şekilde aşırı çoğaltan suç çetelerini takip etti.

Telefonum, hapishanede olduğunu bildiğim Thomas Rayment adlı uyuşturucu ticareti mahkumunun Facebook hesabından gelen mesajla titrediğinde şoke oldum:

"Selam. Erkek mi dişi mi istiyorsun? Elimizde uygun bazı yavrular var. "

Facebook'ta sahte bir profil oluşturmuştum ve aylardır buldog seven iş insanı Stefan Delanay gibi davranıyordum. Buldoglar ve Amerikan bully ırklarıyla ilgili Facebook gruplarında takılıyordum.

Hedefim köpek ırklarını aşırı çoğaltma işinin arkasında kimlerin olduğunu bulmaktı.

Ve ilk kez işe yarıyor gibi görünüyordu.

Rayment 2021'den bu yana hapisteydi. İngiltere'nin kuzeyine eroin ve taş kokain tedarik eden; bölgeler arasında oldukça aktif bir uyuşturucu çetesini yönetmekten altı yıl hüküm giyinmişti.

Peki gerçekten parmaklıklar ardından köpek ticareti yapıyor olabilir miydi?

Fotoğraf altı yazısı, BBC muhabirinin sahte kimliğiyle Facebook yazışmalarının grafik görüntüsü

Rayment, Muscletone Bullys UK adlı büyük bir uluslararası köpek yetiştirme şirketinin Birleşik Krallık kolunu yönettiğini iddia ediyor.

Facebook'ta American Bully ağının diğer önde gelen isimlerinin gönderilerinde sık sık etiketleniyor.

Rayment, Facebook hesabından bana yeni bir yavru köpek doğurmuş olan iki aşırı Amerikan bully köpeğinin fotoğraflarını gönderdi: Brandon Blockhead ve Kleo.

Rayment'ın websitesinde Brandon Blockhead'i tarfi etmek için "Bu kemikli Gorilin şakası yok, geldiği günden beri aşırı bir köpek. Bugüne kadar süper kısa kompakt bir başta gördüğümüz en iyi başlıklardan birine sahip. " ifadeleri kullanılıyor.

Kulaklarının başları kesilmiş. Bu Birleşik Krallık'ta kulak kırpma olarak bilinen illegal bir pratik.

Bu suç, bir hayvana eziyet etmek gerekçesiyle beş yıla kadar hapisle cezalandırılıyor.

Bu, aylar süren araştırmam sırasında tekrar tekrar karşıma çıkan bir pratik.

Son üç yılda RSPCA'e binden fazla illegal kulak kırpma pratiği bildirildi.

Bazı köpek tüccarları köpeklerin kulaklarını, anestezi kullanmadan kendileri kesiyorlar. Böyle vakaların çoğunda Amerikan bully ırkı eziyet görüyor.

Hayvanları bu şekilde aşırı çoğaltmak büyük bir iş. Muscletone Bullys UK websitesindeki yavrular on binlerce pounda satılıyorlar.

Rayment'ın hesabını bir süre izlemiştim ve sahte Facebook hesabıma ondan beklediğim mesaj sonunda gelmişti.

Sahte kimliğim Stefan Delaney ile Wigan'da satışın detaylarını konuşmak üzere bir buluşmaya davet edildim.

Planım, Stefan'ın kız arkadaşı gibi görünüp geç kaldığını söylemek. Adrese varıyorum. Burası bir köpek doğum kliniği.

Bir adam beni içeri alıyor ve etrafı gezdiriyor. Adı Ryan Howard. Bana Rayment'in iş ortağı olduğunu söylüyor.

Rayment hakkında kafam karışmış gibi davranıyorum ve işte o zaman Howard kimliği doğruluyor:

"Tom hapiste olduğu için burada olmayacak.

"Herkese söylemem ama sen onun kim olduğunu biliyorsun, bu yüzden sana yalan söylemeyeceğim. Tommy ile zaten konuşuyordunuz."

Fotoğraf altı yazısı, Ryan Howard bu şekilde 120 köpeği olduğunu söylüyor.

Howard bana bu işte 120 köpeğinin olduğunu ve sadece 15'ine kendisinin baktığını anlatıyor.

Diğer köpekler, "ortak sahipler" diye bilinen bir ağ aracılığıyla barındırılıyor.

Bu uygulamada, satıcılar köpeğe bakacak bir başkasını buluyor. O kişiye daha sonra yavruların satışından bir yüzde ödeniyor.

Bu, satıcıların, denetim otoritelerinin kaç köpeği olduğunu bilmesine izin vermeden kar etmeye devam edebilecekleri büyük bir köpek ağına sahip olabilecekleri anlamına geliyor.

Muscletone Bullys UK, BBC'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Köpeklerin sağlığını veya esenliğini tehlikeye atmadan en yüksek kalitede aşırı Amerikan bullyleri yetiştirmemizle tanınırız. Thomas Rayment kimseyle yasa dışı iletişim kurmaz ve sosyal hesaplarını başkaları yönetir. Yasa dışı kulak kırpma pratikleri yapmayız veya bunlara göz yummayız."

Açıklamada, işletmenin "ruhsatlandırma yetkililerinin denetimlerinden kaçmak için kasıtlı bir şekilde ortak sahiplik uygulamadığı" da belirtildi.

RSPCA'nın Özel Harekat Birimi'nde baş müfettiş Ian Muttitt, son beş yılda organize suç çetelerinin aşırı köpek yetiştirme ticaretine giderek daha fazla dahil olduğunu söylüyor.

Fotoğraf altı yazısı, Kulağı kesik bir yavru köpek

Peki köpek ticareti neden suçluları cezbediyor? Birincisi, bunun kazançlı olduğunu söyleniyor. İkincisiyse, kara para aklama için:

"Yasadışı paranın elde edildiği her şey. Yani uyuşturucu, ateşli silahlar, diğer organize suçlar. Daha sonra bu köpeklerin satışı veya tersi yoluyla aklanabiliyor."

Yasal riskler de çok daha az ciddi. Muttitt, örneğin uyuşturucu satmanın hayvanlara eziyet suçlarından çok daha yüksek cezalar getirdiğini açıklıyor.

Stefan Delaney'nin sahte Facebook profilinden son kez çıkış yapıyorum. Ortaya çıkardığım ağın sadece devasa değil, aynı zamanda karmaşık olduğu da açık.