İran'da 15 yıldır yalnız yaşayan, nesli tükenen Sibirya turnası Omid'e Belçika'dan eş

Kaynak, CBCC

59 dakika önce

Yusuf Özkan / Lahey

Soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Sibirya turnalarını kurtarmak için 15 yıldır yalnız olan İran’daki erkek turna Omid ile Belçika’da yetiştirilen dişi turna Roya, bir araya getirilecek.

Sibirya turnalarının umudu olan Roya, yeni eşi Omid’le buluşmak için İran’a doğru yola çıktı.

Sayıları bütün dünyada sadece birkaç bin adet kalan Sibirya turnası, özel koruma altında.

Kuşlar, her yıl Sibirya’dan Hindistan, Çin ve İran’a göç ediyor. Hindistan’da soyu tükenen kuşlardan, Çin’de de sadece birkaç bin tane var.

İran’daki batı göç güzergahında ise, 15 yıldır sadece Omid adlı erkek turna yolculuk yapıyor.

Uzun süredir yalnız olan Omid’e uygun eş bulmak bu zamana kadar pek mümkün olmadı. Çünkü, her dişi kuş ona eş olmaya uygun değildi.

Uygun eş adayının kendi ebeveynleriyle büyümüş ve insanlara alışkın olmaması gerekiyordu. En önemlisi de yumurtalayabiliyor olmasıydı.

Belçika Zutendaal’daki bir üreme merkezinde yetiştirilen ve insanlardan uzakta bir yerde tutulan Roya adlı Sibirya turnasının, Omid’in aradığı tüm özelliklere sahip olduğu belirlendi.

Bu nedenle Cracids Breeding And Conservation Center (CBCC) adlı üreme merkezi, Roya’yı İran’a göndermeye karar verdi.

CBCC yetkililerinden Geer Scheres, Belçikalı kamu yayıncısı VRT’ye, "Amacımız zaten çok az olan bu kuş nüfusunun artmasına katkı sağlamak” dedi.

Belçikalı Roya, İran’da Omid ile birlikte özel bir üreme alanına konacak. Geer Scheers’e göre, yeni kuş yavruları konusunda başarı şansı oldukça yüksek.

Belçikalı uzmana göre, Omid çiftleşmeye hazır ve sadece içgüdülerini takip edecek.