Ukrayna ve Rusya arasında esir değişimi: İki İngiliz yardım gönüllüsünün cenazeleri de Ukrayna'da

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28 dakika önce

Ukrayna ve Rusya, yaklaşık 200 savaş esirini karşılıklı olarak birbirlerine teslim etti. Cumartesi sabah gerçekleşen esir değişimini iki taraf farklı açıklamalarla duyurdu.

Ukrayna'nın doğusunda Rusya'ya karşı gönüllü olarak insani yardım amaçlı giden ve hayatını kaybeden iki İngiliz'in cenazeleri de Rusya tarafından Ukrayna'ya teslim edildi.

Ukrayna Devlet Başkanı'nın danışmanlarından Andriy Yermak, 116 Ukraynalının ülkesine geri döndüğünü açıkladı:

"Mariupol'u savunanlar, Herson'da savaşanlar, Bahmut cephesindeki keskin nişancılar ve diğer kahramanlarımızın aralarında olduğu 116 insanımızı geri getirmeyi başardık."

Rusya Savunma Bakanlığı ise 63 Rus savaş esirinin Rusya'ya geri döndüğünü duyurdu. Dönenlerin içinde "hassas görevde" yetkililerin bulunduğu bilgisini de paylaştı.

İngiliz yardım gönüllüleri 47 yaşındaki Andrew Bagshaw ve 28 yaşındaki Chris Parry'nin cenazeleri de Ukrayna'ya geri gönderildi. Ancak cenazelerin ne zaman İngiliz diplomatik yetkililere teslim edeceği ve İngiltere'ye ne zaman gönderilecekleri hakkında bilgi paylaşılmadı.

Parry'nin ailesinin bir süre önce yaptığı açıklamaya göre Bagshaw ve Parry, Ocak ayında Ukrayna'nın doğusunda bir insani tahliye koridoru açma çabalarına katıldıkları sırada bombardıman altında öldürülmüştü.

Baghsaw'ın ailesi de, iki gönüllünün Soledar'da yaşlı bir kadını evinden çıkarıp bombardıman altında olmayan bir bölgeye götürmeye çalışırken arabalarının vurulduğunu açıklamıştı.

Soledar uzun bir süre Rus bombardımanı altında kalmış; Rusya bölgeyi ele geçirdiğini açıklasa da Kiev bu açıklamayı yalanlamıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasına göre esir değişimi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ara buluculuğunda gerçekleşti.

Bu, neredeyse bir yıldır süren savaşın başından bu yana yapılan ikinci esir değişimi oldu.