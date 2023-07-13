Yunan basınında Erdoğan-Miçotakis görüşmesi: 'İlişkilerde yeni dönem başlıyor'

Kaynak, Reuters

48 dakika önce

Stelyo Berberakis - Atina

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Litvanya'nın başkenti Vilnius’ta NATO Zirvesi sırasında gerçekleştirdikleri ikili görüşme, Yunanistan basınında geniş yer buldu.

Büyük tirajlı gazeteler, Erdoğan-Miçotakis görüşmesinden çıkan sonuçları manşetlerine taşıdı. TV kanalları ve radyoların haber bültenlerinde görüşme ile ilgili uzun yayınlar yapıldı.

İki liderin görüşmesinin “samimi, olumlu ve yapıcı bir iklimde geçtiği” yolundaki açıklamalar yayın organlarındaki ortak yorumdu.

Gazetelerin haber ve yorumlarında diplomatik kaynakların, “İki liderin ne konuştukları, hangi konuları ele aldıkları önemli değil, önemli olan her iki liderin de Türk-Yunan ilişkilerinde yakınlaşmayı arzu ettiklerini göstermiş olmasıydı” şeklindeki ifadeleri paylaşıldı.

Gazetelerin ana sayfalarında ve televizyonların haber bültenlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yabancı bir gazetecinin bir sorusu üzerine

"F-16 savaş uçaklarını bu istikamete doğru (Yunanistan’a karşı kullanma) gibi bir niyetimiz yok, olmadı" şeklindeki yanıtı ön plana çıkarıldı.

Miçotakis’in “Türk-Yunan ilişkilerinin gidişatında temkinli de olsa oldukça iyimserim” ve “Sorunlarımızı bir gecede çözemeyiz ancak iki taraf da bu yöndeki iyi niyetini gösterdi” yolundaki açıklamalarının da altı çizildi.

Liberal Ta Nea Gazetesi ise “Erdoğan niçin aniden dostumuz oldu?” başlıklı manşet haberinde, “Türk-Yunan yakınlaşmasında, ABD ve AB’nin Ege ve Doğu Akdeniz’de istikrar istemesinin yanı sıra, Erdoğan hükümetinin Batı'ya yaptığı açılım da rol oynamış olmalı” görüşüne yer verdi.

Kaynak, Ta Nea Gazetesi

Aynı yorumlarda “Erdoğan hükümetinin Türk ekonomisinde gözlenen ve ciddi boyutlara ulaşan sıkıntılarına karşı yalnız Körfez ülkelerinden değil; Batıya yaptığı bu açılımlarla, Batıdan mali yardımların önünün açılmasını da hedeflediği” öne sürüldü.

Muhafazakar Eleftheros Typos gazetesinin manşet haberinde, “Türk-Yunan ilşikilerinde ılımlı bir döneme giriliyor. Taraflar iyi niyetini gösterdi” ifadesi kullanıldı.

Kaynak, Eleftheros Typos Gazetesi

Yüksek tirajlı Kathimerini Gazetesi ise manşet haberinde, “Erdoğan ile Miçotakis’in istikşafi görüşmelerin yeniden başlatılması ve bu toplantılara dışişleri bakanlarının da katılması konusunda verdikleri kararların oldukça önemli olduğuna” dikkat çekti.

Kaynak, Kathimerini Gazetesi

TV kanallarında ve radyolarda genel olarak yapılan yorumlar ise şöyle:

“İki lider 2019’dan bu yana beşinci kez görüştü. İlk dört görüşmede olumlu herhangi bir sonuç alınamamıştı.

"Dört görüşme sonrası ilişkiler tamamen çıkmaza girmiş ve yeni krizler patlak vermişti.

"Beşinci ve son görüşme ise samimi ve iyimser bir havada geçti.

"Bu nedenle önümüzdeki dönemde Türk-Yunan ilişkilerinde düzelme kaydedilmesi ümidi doğdu."