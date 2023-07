Robert Oppenheimer kimdi, neden 'Ölüm oldum' dedi?

39 dakika önce

16 Temmuz 1945'in ilk saatlerinde Robert Oppenheimer bir sığınakta dünyayı değiştirecek bir anı bekliyordu. Yaklaşık 10 km ötede, New Mexico'daki Jornada del Muerto çölünde dünyanın ilk atom bombası denemesi gerçekleştirilecekti.

Anlatılana göre, Oppenheimer'ın karakterindeki çelişkiler küçüklüğünden beri var görünüyor. 1904'te New York'ta doğan Oppenheimer, tekstil ticareti zengini birinci kuşak Alman Yahudi göçmeni bir ailenin çocuğuydu.

Dokuz yaşında Yunanca ve Latince felsefe okuyordu ve mineralojiye kafayı takmıştı: Central Park'ta dolaşırken buldukları hakkında New York Mineraloji Kulübü'ne mektuplar yazıyordu. Mektuplarından onu bir yetişkin sanmış ve sunum yapması için kulübe davet etmişler.

"Ellerimde kan olduğunu hissediyorum"

Oppenheimer Los Alamos'ta aykırı ve disiplinler arası inançlarını her yerde olduğu gibi uyguladı. Avusturya doğumlu fizikçi Otto Frisch, 1979 tarihli otobiyografisi What Little I Remember'da Oppenheimer'ın sadece gerekli bilim insanlarını değil, aynı zamanda "bir ressamı, bir filozofu ve diğer birkaç beklenmedik karakteri de projede işe aldığını; onlar olmadan medeni bir topluluğun eksik kalacağını hissettiğini" hatırlatıyordu.