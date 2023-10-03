Galatasaray'ın Manchester'da zafer gecesi: 3-2

Kaynak, Getty Images

4 Ekim 2023, 00:08 +03 Güncelleme 58 dakika önce

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda Manchester United'ı Old Trafford'da iki kez yenik duruma düştüğü maçta 3-2 mağlup etti. Sarı Kırmızılılara galibiyeti getiren gol, 81. dakikada Mauro Icardi'den geldi. Galatasaray bu galibiyetle grubunda 4 puanla ikinci sıraya yükseldi.

İki takım sahaya şu 11'lerle çıktı:

Galatasaray: Muslera, Boey, Sánchez, Abdülkerim, Angeliño, Torreira, Kaan Ayhan, Tete, Kerem, Zaha, Icardi.

Manchester United: Onana, Dalot, Lindelöf, Varane, Amrabat, Casemiro, Mount, Fernandes, Hannibal, Hojlund, Rashford.

Manchester United, 17. dakikada Hojlund'un golüyle öne geçti. Galatasaray bu gole 23. dakikada Zaha ile yanıt verdi. İlk devre 1-1 bitti.

Manchester United, 67. dakikada Hojlund'un ikinci golüyle 2-1 öne geçti. Galatasary bu gole de 71. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile yanıt verdi.

77. dakikada ceza sahası içinde, ikinci yarıda oyuna giren Mertens's yaptığı faul sonrası, Manchester United'ın yıldız oyuncularından Casemiro kırmızı kart gördü. Icardi penaltı kaçırdı.

Icardi kaçırdığı penaltıdan üç dakika sonra 81. dakikada Galatasaray'a 3-2'lik galibiyeti ve 3 puanı getirdi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Sarı kırmızılılar maçın ardından tribünlerdeki Galatasaraylı taraftarları selamladı.

BBC'ye göre maçın oyuncusu 10 üzerinden 7,94 puanla Wilfried Zaha oldu.

Grubun diğer maçında ise Bayern Münih deplasmanda Kopenhag'ı 2-1 mağlup etti.

Kaynak, @ChampionsLeague Fotoğraf altı yazısı, Şampiyonlar Ligi'nin resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Galatasaray Old Trafford'da uçuyor" ifadesi kullanıldı.

Bu sonuçlarla Bayern Münih 6 puanla liderliğini korurken, Galatasaray 4 puanla ikinci sıraya yükseldi. Kopenhag 1 puanda kalırken, Manchester United ikinci maçından da puansız ayrıldı.