ABD havaalanlarında yolculardan rekor sayıda silah ele geçirildi

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17 Aralık 2022, 18:19 +03 Güncelleme bir saat önce

ABD’deki havaalanlarında 2022 yılında yolculardan rekor sayıda silah ele geçirildiği açıklandı.

Aralık ortasına dek havaalanlarında toplam 6.301 silah ele geçirilirken, bunların % 88’inin dolu olduğu kaydedildi.

Ulaşım Güvenlik Dairesi (TSA) yıl sonuna dek sayının 6.600’e çıkmasını beklediklerini ve bunun yine rekor olan geçen yılki sayıya göre % 10 artış anlamına geleceğini belirtti.

TSA, havaalanlarına götürülen silahların önemli ölçüde kaynak tükettiğini ve yolcular için de çok maliyetli olduğunu vurguladı.

Atlanta’daki Hartsfield-Jackson Havaalanı en çok sayıda silah yakalanan Havaalanı olurken, Teksas eyaletindeki Dallas- Fort Worth Havaalanı ikinci oldu.

Neden daha çok sayıda insanın havaalanı güvenliklerinden silahla geçmeye çalıştığına dair bir açıklama yapılmadı.

ABD’de silah yasaları eyaletten eyalete değişiyor, ancak yolcunun taşıma ruhsatı olsa bile, kabinde silah taşımasına izin verilmiyor.

TSA yetkilileri, kontrollerde silah bulduğu takdirde para cezası veriyor ve bu cezanın miktarı kişinin sabıka kaydı ve silahın dolu olup olmadığına göre değişiyor.

TSA maksimum cezanın ise 13.910 dolarda 14. 950 dolara çıkartıldığını belirtti.