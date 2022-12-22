Tedavi gördüğü hastane, Pele’nin kanserinin ilerlediğini duyurdu

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Futbol otoritelerine göre gelmiş geçmiş en iyi futbolcular arasında gösterilen ve üç kez dünya kupasını kaldıran Pele, üç haftadan uzun bir süredir hastanede tedavi altında.