Galatasaray Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-0 ile geçti
Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde gülen taraf 3-0'lık skorla Galatasaray oldu.
18. Hafta mücadelesinde Halil Umut Meler'in yönettiği maçta Galatasaray 14. dakikada Abdülkerim Bardakçı ile ağları sarstı ancak gol, ofsayt gerekçesiyle VAR kararıyla iptal edildi.
Derbide ilk gol sesi sesi 32. dakikada Oliveira'dan geldi. Sarı-kırmızılılar 1-0 öne geçti. İlk yarı tek golle sona erdi.
İkinci yarıda Galatasaray, 78. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle skoru 2-0'a getirdi.
90+10'da da Maura Icardi'nin golüyle Galatasaray net bir galibiyete imza attı.
Galatasaray Kadıköy'de aldığı üç puanla, 39 puana çıkıp, liderliğini sürdürdü. 35 puanda kalan Fenerbahçe ise ikinci.