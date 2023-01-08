Galatasaray Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-0 ile geçti

20 dakika önce

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde gülen taraf 3-0'lık skorla Galatasaray oldu.

18. Hafta mücadelesinde Halil Umut Meler'in yönettiği maçta Galatasaray 14. dakikada Abdülkerim Bardakçı ile ağları sarstı ancak gol, ofsayt gerekçesiyle VAR kararıyla iptal edildi.