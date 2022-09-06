Avrupa’da artan enerji fiyatları nedeniyle Türkiye’ye bu kış daha fazla turist mi gidecek?

Kaynak, TWITTER Fotoğraf altı yazısı, Lidl'daki ilan

6 Eylül 2022, 16:03 +03 Güncelleme 39 dakika önce

Avrupa’daki enerji krizi; Ukrayna’daki savaş, Batı’nın Rusya’ya yönelik yaptırımları ve Rusya’nın Avrupa’ya gaz ihracatını düşürmesine paralel olarak derinleşiyor.

Avrupa ülkelerindeki tüketicilerin enerji faturalarının bu kış ciddi orada yükseleceği tahmin ediliyor.

Bunun sonucu Avrupalılar için kış turizminin bu sene daha canlı geçeceği tahminleri yapılıyor.

Olası seyahat rotaları arasında Türkiye de önemli bir yer tutuyor.

Peki bu durumda Türkiye’ye bu kış Avrupa’dan bir turist akını mı olacak?

Bulut’un Twitter mesajı ve Almanya’daki tatil reklamı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Yiğit Bulut’un 3 Eylül’de Twitter hesabından paylaştığı, Türkiye’nin bu kış Avrupa ülkeleri sakinlerinden yoğun ilgi göreceği yönündeki mesajı, kamuoyunda hem dikkat çekti hem de tartışma yarattı.

Bulut mesajında, “İlahi Adalet! Gazı kesilen AB vatandaşlarından en az 1 milyonu bu kışı Türkiye’de geçirmek için harekete geçti. İstanbul, İzmir, Antalya ve birçok ilde oteller kışı dolu geçireceği gibi ev alım ve kiralama için harekete geçtiler! Malınızı ucuza kaptırmayın. Muhtaçlar! İlahi adalet!” ifadelerine yer verdi.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada, Almanya’dan paylaşılan bir Türkiye tatil reklamı da yine kamuoyunda dikkat çekici bulundu.

Lidl market zincirinin bir broşüründeki reklamda, Side’de 22 günlük her şey dahil bir tatil paketinin 599 Euro’ya (yaklaşık 10 bin 800 TL) satıldığı görülüyordu. Lidl’ın internet sitesinde buna benzer birçok ilan da bulmak mümkün.

Bu paylaşımlar, bazı uzmanlara göre bu kışın turizm açısından çok daha hareketli olabileceği şeklinde yorumlandı.

Bazı uzmanlar ise ucuz tatil anlayışına tepki gösterdi.

‘Kışın ucuz tatil yeni bir durum değil’

Ortadaki durumu BBC Türkçe’ye yorumlayan, Turizm gazetesinin editörü Fehmi Köfteoğlu, kış aylarında öncelikle yabancılara yönelik ucuz tatil anlayışının yeni bir durum olmadığına dikkat çekiyor.

Uzun yıllardır turizm haberciliği alanında çalışan, Köfteoğlu bunu otellerin kışın kapalı kalmaya karşı bir önlemi olarak açıklıyor:

“Eskiden beri ucuz fiyatlarla, özellikle de Almanya’da satışlar yapılıyordu. Kış döneminde otel işletmecisi, otel kapalı kalmasın diye ucuz fiyat veriyor.

“Kışın otelin kapalı kalması yerine çok az kârla hatta sıfır kârla açık kalsın diye düşünüyor. Çünkü kapalı kalmasının bir maliyeti var, personelini de kaybediyor vs. Gelenlerin bir kısmı da anlaşılan yerlerde alışveriş yapıyor ve o alışverişten elde edilip paylaşılan kârla; otelci, havayolu şirketi, mağazacı vs. eksik maliyetleri karşılıyor. Fiyatlar ucuz ama çarkın dönmesini sağladığı için bir mantığı var.”

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‘Türkiye zaten ucuzlamıştı, enerji fiyatları da ek etki yaptı’

Gazeteci Köfteoğlu, TL’nin son dönemdeki değer kaybı nedeniyle yaz döneminde Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye çok büyük bir ilgi olduğunu, bunu kış döneminde de sürmesinin beklendiğini belirtiyor.

Ancak şimdi enerji krizi ile bu artışın daha da büyük olabileceğini söylüyor:

“Türkiye, TL’nin değer kaybından dolayı çok ucuzlamıştı. Başta İngilizler olmak üzere Avrupalıların girişinde rekor kırıldı. Dolayısıyla zaten kış döneminde bir artış olacak idi. Bunun üstüne bir de doğalgaz krizi nedeniyle AB üyesi ülkeler açıklamalar yapıyor. Bu da ikinci bir artış getirecektir. Dolayısıyla Türkiye bu yıl geçen kışlara göre daha fazla kişi alacaktır.”

‘Türkiye bu kış İngilizler tarafından daha fazla rağbet görecek’

Bu kış Türkiye, Almanya’dan olduğu gibi İngiliz turistlerden de her zamankinden daha fazla ilgi rağbet görebilir gibi duruyor.

İngiltere Posta Kurumu (Post Office); Mart ayında yayımlanan 2022 Tatil Bütçesi Raporu’nda, İngilizlerin tatil için en çok tercih ettiği 36 rota arasında, en uygun bütçeli yeri Marmaris olarak belirlemişti.

BBC Türkçe’ye konuşan Tideway Investment şirketinden finansal planlamacı Sam Ratnage, hem İngiltere’deki enflasyon hem de son dönemde artan enerji fiyatları nedeniyle İngiliz turistlerin, bütçelerine göre yeni seçimler yapmaya yöneldiklerini belirtiyor.

İngiliz Sterlini"nin Türk Lirası karşısında son dönemde değer kazandığının altını çiziyor Ratnage.

Ratnage, İngiliz turistlerin önceki kışlar daha uzak coğrafyalara giderken bu kış daha önce gitmedikleri yerleri tercih edebileceklerini söyleyip ekliyor:

“Ve Türkiye de bu anlamda İngiliz turistler için daha ilgi çekici olacaktır.”

Geçtiğimiz günlerde Telegraph gazetesinde yayımlanan bir haberde ise ofis dışı çalışanlar İngiliz vatandaşları için sadece tatil değil uzaktan çalışma anlamında da bu kışı başka ülkelerde geçirmenin gündeme gelebileceği aktarılıyor.

Haberde örnek rotalar arasında Türkiye’den de bahsediliyor.

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‘Kışa dair henüz elde somut veriler yok’

Kışın Türkiye’ye gelecek turist sayısında nasıl bir artış olabileceğine dair ise farklı görüşler var.

Turizmde kış dönemi, Kasım ile Şubat ayları arasını kapsıyor.

Gazeteci Köfteoğlu, “2021 yılında, yaklaşık 400 bini Almanya’dan olmak üzere Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkelerinden yaklaşık 1 milyon gelmiş. İki katı bile gelse en fazla bu kadar kişi daha gelir. Daha fazlası rakamlar afaki” yorumunu yapıyor.

BBC Türkçe’nin görüştüğü Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) kaynakları, sektör temsilcilerinin elinde henüz kış dönemindeki rezervasyonlara dair somut veriler olmadığını, bunun netlik kazanması için biraz daha süre geçmesi gerektiğini belirtti.

Alman Seyahat Acentaları Birliği (DRV) yetkilileri ise BBC Türkçe’ye, “Birçok Alman tur operatörü önümüzdeki kış sezonu için programlarında uzun kalış süreli tatiller sunuyor. Ancak rezervasyonlarla ilgili henüz elimizde sürdürebilir bilgi yok” açıklamasını yaptı.