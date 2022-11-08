B﻿ursa'da Suriyeli ailenin evindeki yangında 8'i çocuk, 9 ölü

41 dakika önce

Bursa Valisi Yakup Canbolat, yangının soba kaynaklı olarak çıktığının değerlendirildiğini söyledi.

Yangında 3 ila 10 yaş arasında 6 kardeş, anneleri, ve iki yeğenlerinin hayatını kaybettiği kaydediliyor.

Dumandan etkilenen ve hastaneye kaldırılanlar arasında babanın da olduğu açıklandı.