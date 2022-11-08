Bursa'da Suriyeli ailenin evindeki yangında 8'i çocuk, 9 ölü
Bursa’da Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde, 4 katlı binada çıkan yangında Suriye uyruklu 8'i çocuk 9 kişi yaşamını yitirdi.
Bursa Valisi Yakup Canbolat, yangının soba kaynaklı olarak çıktığının değerlendirildiğini söyledi.
Yangında 3 ila 10 yaş arasında 6 kardeş, anneleri, ve iki yeğenlerinin hayatını kaybettiği kaydediliyor.
Canpolat yangın ihbarının TSİ 23:52'de alındığını söyledi.
Dumandan etkilenen ve hastaneye kaldırılanlar arasında babanın da olduğu açıklandı.
Bursa Valisi, aynı apartmandaki bir Suriyeli aileden üç kişinin daha hastaneye tedbir amaçlı götürüldüğünü söyledi.
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