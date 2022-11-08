B﻿ursa'da Suriyeli ailenin evindeki yangında 8'i çocuk, 9 ölü

Bursa'daki yangın

Kaynak, DHA

Bursa’da Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde, 4 katlı binada çıkan yangında Suriye uyruklu 8'i çocuk 9 kişi yaşamını yitirdi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, yangının soba kaynaklı olarak çıktığının değerlendirildiğini söyledi.

Yangında 3 ila 10 yaş arasında 6 kardeş, anneleri, ve iki yeğenlerinin hayatını kaybettiği kaydediliyor.

C﻿anpolat yangın ihbarının TSİ 23:52'de alındığını söyledi.

Dumandan etkilenen ve hastaneye kaldırılanlar arasında babanın da olduğu açıklandı.

B﻿ursa Valisi, aynı apartmandaki bir Suriyeli aileden üç kişinin daha hastaneye tedbir amaçlı götürüldüğünü söyledi.

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Fotoğraf altı yazısı,

Y﻿angın Yıldırım ilçesi, Değirmenönü Mahallesi'ndeki 4 katlı binada çıktı.