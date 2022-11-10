R﻿SV: Birleşik Krallık'ta kış virüsüne karşı geliştirilen aşıya onay verildi

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Philippa Roxby | Sağlık muhabiri

Kaynak, CHRISTINE BURLISON Fotoğraf altı yazısı, RSV, beş yaşın altındaki çocukların hastanede tedavi görmesini gerektiren bir numaralı virüs

Birleşik Krallık’ta İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu MHRA, yaygın ve tehlikeli kış virüsü RSV’ye karşı bebekleri korumak için geliştirilen bir aşıya onay verdi.

Son yıllarda giderek daha sık görülmeye başlanan RSV’de (Respiratuar Sinsisyal Virüs) grip ve soğuk algınlığına benzer belirtiler görülüyor.

Tüm yaş gruplarında görülen virüs, özellikle bebekler ve yaşlılarda yaşamı tehdit eden solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabiliyor.

MHRA’nın onay verdiği, Sanofi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Nirsevimab adlı tek dozluk antikorun altı aya kadar bebeklerin zatürre ve bronşit gibi göğüs hastalıklarına yakalanmasını büyük oranda engellediği belirtiliyor.

Kaynak, CHRISTINE BURLISON Fotoğraf altı yazısı, A﻿ria adlı bebek 12 günlükken RSV enfeksiyonu nedeniyle hastanede tedavi gördü.

4.000 bebekle yapılan denemelerde, aşının RSV kaynaklı solunum yolu hastalıklarını yüzde 74,5 oranında engellediği görüldü.

Aşının, RSV’nin solunum yollarında hücrelere yapışarak enfeksiyonlara yol açmasını durdurduğu kaydediliyor.

ABD’de RSV için Pfizer tarafından geliştirilen bir aşının da klinik denemelerde iyi sonuçlar verdiği ifade ediliyor.

Hamile kadınlara yapılan bu aşının bebeklerin ilk üç ayında RSV’ye karşı yüzde 81 oranında koruma sağladığı açıklandı. Altı aylık koruma oranının ise yüzde 69 olduğu belirtildi.

Pfizer, bu yıl sonundan önce aşı için onay sürecini başlatmayı planlıyor.

Tüm bebeklere RSV aşısı yapılması için araştırma

Birleşik Krallık’ta Nirsevimab’ın onay almasıyla birlikte bu aşının tüm bebeklere yapılıp yapılamayacağını belirlemek için tüm ülkeyi kapsayan bir çalışma başlatıldı.

Çalışmaya 12 aylığa kadar olan bebekler katılabilecek. Çalışmaya öncülük eden ekipten Londra’daki St. George Hastanesi’nin bebek hastalıkları uzmanlarından Dr. Simon Drysdale bu aşının doğumdan hemen sonra ya da birkaç ay içinde yapılabileceğini söyledi.

Normal bir kışta, RSV öksürük ve soğuk algınlığına neden oluyor.

Hastalığın belirtileri genellikle iki hafta içinde kayboluyor. Ancak virüsün iki yaşın altındaki çocuklara ağır akciğer sorunlarına neden olabileceği belirtiliyor.

Birleşik Krallık’ta her yıl, başka bir sağlık sorunu olmayan 29 bin kadar bebek hastanede RSV tedavisi görüyor.

Günümüzde birçok bebeğin kış virüslerine karşı çok az koruması var.

Covid-19 pandemisi sırasında uygulanan karantina önlemleri hastalığın yayılmasını engellemişti.