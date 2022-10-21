M﻿eksika'da tanker kazası: Demiryolu alevler içinde kaldı

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Play video, "M﻿eksika'da tanker kazası: Demiryolu alevler içinde kaldı", Duration 0,51 00:51 Video altyazısı, M﻿eksika'da tanker kazası: Demiryolu alevler içinde kaldı

22 dakika önce

M﻿eksika'da akaryakıt taşıyan bir tankerin demiryolu üst geçidine çarpması sonucu demir yolu hattı alevler içinde kaldı.

Aguascalientes kentinde yaşanan kazanın ardından başlayan yangın nedeniyle çevrede yaşayan yaklaşık 1500 kişi evlerinden tahliye edildi.

O﻿layın görüntüleri sosyal medyada viral olurken, bir videoda bir trenin alev tünelinde dönüşen demiryolundan geçtiği görülüyor.

Ş﻿u ana kadar ulaşılan bilgilere göre kazada hayatını kaybeden olmadı ancak yaralılar olduğu aktarılıyor.

D﻿emiryolu hattı çevresindeki bazı ev ve araçlar da alevler içinde kaldı. Aguascalientes Belediye Başkanı Leo Montañez, Facebook'tan yaptığı açıklamada bölgedeki 300 evden 120'sinin zarar gördüğünü belirtti.

K﻿azaya neden olan tır şoförü gözaltına alındı.

K﻿azanın nasıl meydana geldiği henüz net değil. İlk gelen haberlerde tırın trenle çarpıştığı aktarılmıştı ancak daha sonra Reuters haber ajansı, tırın tren yolundaki üst geçide çarptığını duyurdu.

M﻿eksika devlet petrol şirketi Pemex tırın kendilerine ait olmadığını belirtti.