Gaziantep ve Mardin’deki trafik kazalarına karışan üç şoför tutuklandı

Kaynak, DHA

17 dakika önce

Mardin’de 20 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına karışan iki tır şoförü ile Gaziantep’te 15 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına karışan bir otobüs şoförü tutuklandı.

Mardin’in Derik ilçesinde Cumartesi günü meydana gelen ve 20 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Üçyol mevkiindeki kazanın ardından yaralanan ve gözaltına alınan tır şoförlerinin emniyetteki işlemleri Pazar günü tamamlandı.

İki sürücü, SEGBİS ile bağlandıkları Derik Sulh Ceza Hakimliğince "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklandı.

Gaziantep’teki kazayla ilgili de Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Kazaya ilişkin incelemelerin gelecek hafta içinde tamamlanacağı belirtildi. Ayrıca yola dökülen bir sıvının otobüsün kaymasına neden olduğuna yönelik iddiaların araştırıldığı ancak şu ana kadar bu yönde bulguya rastlanılmadığı öğrenildi.

Kazaya karışan otobüsün şoförü Abdülkadir Memiş de tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgusu yapılan Memiş, DHA’nın haberine göre, seyir sırasında 400-500 metre mesafede emniyet şeridindeki ekipleri gördüğünü belirterek "Otoyolda kaza vardı, kalabalık bir ekip bulunuyordu. O sırada ne olduğunu anlayamadım. Bir anda otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybettim. Toparlamak için manevra yapmaya başladım ama kurtaramadım ve otobüs devrildi. Daha sonra sürüklenmeye başladım, sonrasını hatırlamıyorum. Kazaya neden olduğum için çok pişmanım" dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından ilk kazadan sonraki bir araç kamerasına yansıyan görüntüleri paylaştı. Vali Gül, görüntülerde kurtarma ekiplerinin emniyet şeridinde beklediğini ve emniyet dubalarının gözüktüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantep-Nizip otoyolundaki kazada yeni görüntüler ortaya çıktı. Birinci kazadan sonra, ikinci kazadan önce çekildiği anlaşılan görüntülerde; kurtarma ekipleri emniyet şeridinde bekliyor ve emniyet dubaları yan tarafta açık şekilde görünüyor.Gündüz gözüyle üç şeritli yol.”

Kaynak, DHA