Havrita'ya erişim engeli getirildi, hayvan hakları savunucuları internet sitesinin kapatılmasını istiyor

Kaynak, DHA

52 dakika önce

Sokak köpeklerini hedef gösterdiği gerekçesiyle hayvanseverlerin tepkisini çeken "Havrita (Başıboş Köpek Haritası)" isimli uygulamanın internet sitesine erişim, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı ile engellendi.

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Koordinatörü Yasemin Babayiğit, BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, "Hayvanseverlerin başvurusu ile Havrita internet sitesine erişim engeli kararı verildi" dedi.

Mayıs 2022'de kullanıma giren, sokak köpeklerinin bulunduğu bölgelerin işaretlendiği internet sitesi, hafta sonu köpeklerin öldürülmesi amacıyla kullanıldığı konusundaki iddiaların ardından sosyal medyada gündem olmuştu.

DHA, Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin de Havrita hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.

Suç duyurusunda, “Yeni hayvan ölümlerine engel olmak amacıyla Havrita uygulamasına Muratpaşa ilçe sınırları içerisinde erişimin engellenmesini talep etme zarureti doğmuştur" ifadesi yer aldı.

Antalya Muratpaşa'da geçtiğimiz günlerde sekiz köpek zehirlenerek öldürülmüştü.

Ne olmuştu?

Kaynak, DHA

"Başıboş Köpek Sorunu" başlığıyla, Türkiye'nin her ilinde sokak köpeklerinin konumunu ve sayısını gösteren Havrita isimli internet sitesi kullanıcıları, hazırlanan haritaya sokak köpeklerinin bulunduğu yerleri ekleyebiliyor, onlar hakkında "saldırgan oldukları" ve "çeteleştiği" yönünde yorum yapabiliyor, fotoğraf ve açıklama ekleyebiliyor.

Bu bildiriler Havrita'nın Twitter hesabından da paylaşılıyor.

Ancak Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde köpeklerin zehirlenerek öldürülmesiyle ilgili arka arkaya çıkan haberler üzerine, internet sitesinin köpeklerin hedef gösterilmesi ve öldürülmesine sebep olduğu iddia edildi.

#Havritakapatılsın etiketiyle pek çok kişi haritanın hayvan haklarına karşı olduğunu savundu.

Antalya Muratpaşa'da iki parkta yedi günde sekiz köpeğin zehirlenmesinin ardından, bu parklar zehirli tarım ilacı bulunduğu gerekçesiyle 15 gün kapatıldı.

Aynı şekilde geçtiğimiz haftalarda Manisa, Aydın, Hatay'da birer, Eskişehir'de iki köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

Kaynak, DHA

DHA bugün Antalya'da, Muratpaşa'da 30 köpeğin öldüğünü, Konyaaltı'nda ormanda dokuz köpeğin ölü olarak bulunduğunu, 20'si yavru 25 köpeğin ortadan kaybolduğunu bildirdi.

Antalya Cumhuriyet Savcılığı ölü bulunan köpeklerden örnekler alınması için talimat verdi. Civarda bulunan kamera kayıtları da incelemeye alındı.

Diğer taraftan Havrita'nın saldırgan sokak köpeklerine karşı koruma sağladığını, "hayat kurtardığını" savunanlar da oldu.

DHA’ya konuşan Havrita Sözcüsü Avukat Devrim Koçak, sitenin "Burada köpekler gösterilmiş gidin zarar verin" gibi bir çağrısı-misyonu olmadığını belireterek, "Bir müptezel köpeğe kötülük yapmak istiyorsa ‘Haritadan bakayım’ demez. İki günlük linç kampanyasından sonra uygulama girişlerinde artışlar oldu. 1 saat öncesinde 3 bin 542 giriş yapıldı" dedi.

Tepkilerin artmasıyla uygulamaya yeni girişlerin durdurulduğunu belirten Koçak, yaşanan olaylardan dolayı uygulama sahibinin üzgün olduğunu söyledi.

Koçak, internet sitesinin amacını şu şekilde açıklamıştı:

"Başıboş köpek haritası Havrita’yı 2022 yılının mayıs ayında uygulamaya koyduk. Uygulamanın amacı, başıboş köpek çetelerini, saldırılarını bizzat yaşayan kişiler tarafından uygulamaya girilerek bölgenin gösterilmesi. Hangi arterlerde köpek çeteleşmeleri olduğunu, trafik kazasına sebep olabileceğini göstermek.

"Biz buna köpek sorunu demiyoruz, sorun başıboşluk."

Kaynak, DHA

Türkiye'de sokak hayvanlarına dair tartışma Gaziantep'te dört yaşındaki Asiye Ateş'in Aralık 2021'de pitbull cinsi iki köpeğin saldırısı sonrası ağır yaralanması ve ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sokak hayvanlarıyla ilgili çağrıda bulunmasıyla artmıştı.

Erdoğan, "Tüm belediyelerimize de sahipsiz hayvanları sokaktan alarak hem vatandaşlarımızın güvenliğini sağlayacak hem de bu canları koruyacak adımları süratle atmaları çağrısında bulunuyorum" demişti.